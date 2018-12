El PP del Campo Arañuelo recoge firmas para apoyar la continuidad de la central nuclear Paloma López presentó la campaña rodeada de compañeros. :: MAM La presidenta comarcal, Paloma López, presenta la campaña 'Sí a la prórroga, Almaraz no se cierra' MIGUEL ÁNGEL MARCOS Miércoles, 12 diciembre 2018, 08:23

El PP del Campo Arañuelo ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para que los vecinos del entorno muestren su apoyo a la continuidad de la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre sería una «condena de muerte para los municipios de la zona», según señaló su presidenta, Paloma López, al anunciar la iniciativa.

'Sí a la prórroga, Almaraz no se cierra' es el lema de esa recogida de firmas, que podrá hacerse en todos los municipios de la comarca de forma física y en una plataforma online. Para ello se repartirán hojas en comercios, bares, restaurantes, hoteles o empresas, «porque el cierre afecta a todos los sectores».

En opinión de la dirigente popular, «ha llegado el momento de pasar de las instituciones a la calle. El PP ha defendido la prórroga de la CNA en el Congreso, el Senado, la Asamblea de Extremadura y la Diputación de Cáceres, y ahora vamos a recoger por escrito el clamor de la calle. No vamos a parar de defender el futuro, el bienestar y el crecimiento del Campo Arañuelo».

Las firmas se remitirán a la presidenta de la Diputación, al presidente de la Junta y a varios miembros del Gobierno, encabezados por Pedro Sánchez, a quien responsabilizan de la incertidumbre que existe en la zona por su intención de cerrar las centrales nucleares cuando termine su vida útil, como recoge el programa electoral del PSOE.

De ahí que el PP pida abiertamente la prórroga de la vida útil, ya que de lo contrario «se va a liquidar la mayor fuente de ingresos de esta zona sin dar una alternativa que garantice el futuro a las más de 4.000 familias afectadas por el cierre. Y hasta ahora somos el único partido que ha demostrado tener un compromiso serio con los problemas reales del Campo Arañuelo, porque el resto guarda silencio. Y lo que más lamentamos es la actitud de cobardía y silencio cómplice del presidente de la Junta, de la presidenta de la Diputación y alcaldesa y del PSOE de Extremadura por no exigir a Pedro Sánchez que cambie de opinión y no nos quite lo que tenemos».

Por último, y además de la prórroga, solicitan que se dé tiempo suficiente a la comarca para «desplegar una estrategia alternativa y que no se aboque a nuestra zona a la ruina», además de anunciar que ésta es la primera de las acciones que estudian, y que no descartan dirigir también a las empresas propietarias en caso de que decidan no solicitar la prórroga.