HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Recaudarán fondos para organizar más actividades en Carrascalejo

Eloy García

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El mercadillo navideño solidario que se instalará el 6 de diciembre en el polideportivo será la primera cita de una jornada cargada de actividades, organizada ... por la Asociación Cultural de la Jara, en colaboración con el Ayuntamiento de Carrascalejo y la Diputación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  4. 4

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  5. 5 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  6. 6

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  7. 7

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  8. 8 Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida
  9. 9

    Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío
  10. 10 Badajoz instalará un tercer mercado navideño en la plaza Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Recaudarán fondos para organizar más actividades en Carrascalejo