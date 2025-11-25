Recaudarán fondos para organizar más actividades en Carrascalejo

El mercadillo navideño solidario que se instalará el 6 de diciembre en el polideportivo será la primera cita de una jornada cargada de actividades, organizada ... por la Asociación Cultural de la Jara, en colaboración con el Ayuntamiento de Carrascalejo y la Diputación.

El objetivo es recaudar fondos para organizar más actividades en la población, estando los stands abiertos a partir del mediodía. Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo ya donando complementos, adornos, juegos, decoración, antigüedades, etc. Se debe contactar con el teléfono 606 626 171.

La recaudación de fondos proseguirá a las dos de la tarde con una comida popular (con tickets ya a la venta en el bar Mariana), un bingo y chocolatada. También habrá proyecciones cinematográficas y tardeo animado por un DJ.

Completan el listado de actividades la animación que llevará a cabo el Ayuntamiento para el encendido de las luces navideñas, en la plaza de la Ermita a las seis de la tarde, anunciando sorpresas para los asistentes.