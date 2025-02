Raquel Medina despide el Carnaval moralo acordándose de Ucrania

Con un cariñoso recuerdo hacia el pueblo de Ucrania, seguido del aplauso de los asistentes, cerró la alcaldesa, Raquel Medina, su intervención en la quema de la sardina que sirve para despedir el Carnaval. Antes había agradecido su labor a las personas, entidades y colectivos ... que hacen posible la fiesta, deseando que en 2023 pueda llevarse a cabo con toda normalidad, sin las restricciones.

La quema tuvo lugar en el parque municipal tras el entierro de la sardina más pobre que se recuerda, con un escaso número de acompañantes. Según uno de los participantes en el momento más 'animado' fueron unas 25 personas, entre la comisión de Festejos, voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, lloronas e integrantes de la plataforma No al Muro. Aunque en otros apenas eran cuatro o cinco.

De ahí los comentarios de quienes observaban el paso de la triste comitiva, que al principio no llevaba ni música. Desde «ha sido lo peor del Carnaval, con diferencia» hasta lamentar que «si no hay comida en los barrios, no hay lloronas», además de destacar, con cierta sorna, que No al Muro salvara, con su presencia, el recorrido en algunos momentos a pesar de las discrepancias que mantiene con el gobierno municipal.