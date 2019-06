Raquel Medina asumirá Mujer e Igualdad y Urbanismo, sin descartar algún área más Raquel Medina tras su toma de posesión. :: HOY La reelegida alcaldesa ultima las liberaciones y el reparto de delegaciones MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 18 junio 2019, 08:33

La reelegida alcaldesa, Raquel Medina, aseguró a HOY que afrontó su primer día de trabajo de esta nueva etapa «nerviosa, aunque no lo crean, y con mariposas en el estómago, porque son cuatro años distintos, diferentes, con un equipo muy renovado con gente que tiene muchas ganas de empezar a trabajar por Navalmoral. Y concretando las cosas que hay que concretar ahora, porque está todo por arrancar. Es el primer día de una etapa que espero sea igual de ilusionante y con una gestión tan buena como la anterior».

En la calle, muchos vecinos tienen la sensación de que cuenta con un equipo más flojo y con menos experiencia que el anterior al perder a dos de sus principales apoyos, Iñaki Rodríguez y Techi García.

«No es más flojo», afirma. «Creo que es igual, porque somos siete personas a la hora de trabajar más Techi e Iñaki que siempre van a estar ahí. Techi desde la Asamblea de Extremadura e Iñaki trabajando desde el partido, como siempre ha hecho, porque cuando alguien tiene confianza y lealtad en alguien y, sobre todo, en una institución nunca la abandona. Iñaki se va de la vida pública, pero no de la política y siempre va a estar con nosotros. Y además mis compañeros y compañeras, como el resto de concejales, se merecen un tiempo de espera para que la gente vaya viendo que saben desenvolverse y que van a hacer un buen trabajo», asegura.

Medina desvela después que «más o menos» tienen definidas las delegaciones, «porque además seguimos siendo pocas personas para tantas áreas. Por eso nuestra intención al hablar con las distintas fuerzas políticas fue que llegaran a puestos de gobierno, que a día de hoy no ha sido posible pero no se descarta que pueda serlo en unos meses. No fui a exigir nada. Fui a pedir ayuda para que Navalmoral tuviese más concejalías para poder repartir más las áreas de trabajo en beneficio de todos. Pero bueno, estos cuatro años hemos sido siete y las hemos llevado bien, han salido cosas muy interesantes y se han cumplido objetivos al 100%. No creo que haya ningún problema», sentencia.

Organigrama

Dentro del nuevo organigrama municipal lo primero son las tenencias de Alcaldía, que ostentarán, por orden de la candidatura, Alfredo Vizcaíno, Pedro Fernández y Patricia González-Mohino.

En cuanto a las delegaciones, Vizcaíno seguirá con Festejos y posiblemente asuma también Infraestructuras; Pedro Fernández, Seguridad Ciudadana; Alain Rodríguez Quirós, Economía «y alguna más»; Patricia González, Políticas Sociales; Malu Martínez, Sanidad y Consumo, y José María Encinas, Juventud y tal vez Deporte. La propia alcaldesa se quedará, inicialmente, con Urbanismo y Mujer e Igualdad. «Estamos todavía en conversaciones entre nosotros, porque hay que cuadrarlo todo, aunque esta semana tiene que quedar resuelto. Las delegaciones de Alcaldía, las delegaciones a la Junta de Gobierno, los grupos municipales y el nombramiento de los portavoces», añade.

Para terminar la primera edil habla sobre las liberaciones, que parece serán tres, la Alcaldía y dos tenencias de Alcaldía. «Porque tienen que serlo. Nosotros nunca hemos estado en contra de las liberaciones lógicas y objetivas. Navalmoral es una ciudad con un volumen importante de habitantes y de problemas que hay que solucionar y no se puede venir media hora, firmar e irte a tu casa», concluye.

En ese sentido Medina recuerda que legalmente puede haber más liberaciones, hasta siete, «aunque nunca las hemos copado todas y con unos sueldos mucho más realistas que los que había anteriormente. Yo seguiré con mi sueldo actual, no me voy a subir el 20% que me bajé en la anterior legislatura. Se actualizarán con el IPC, porque no se ha actualizado en cuatro años, pero son sueldos viables para el Ayuntamiento».