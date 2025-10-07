Ramón Núñez gana el mundial con la Selección Española de Pesca a Mosca Máster

El losareño Ramón Núñez se ha proclamado campeón del mundo con la Selección Española de Pesca a Mosca en categoría Máster, en el mundial celebrado ... en varios ríos de Asturias.

De ahí la felicitación hecha pública por el Ayuntamiento, subrayando que de este modo pone «un broche de oro a una trayectoria ejemplar, que quedará grabada para siempre en la historia del deporte extremeño», estando en su palmarés 21 títulos de Campeón de Extremadura en 4 modalidades distintas: campeón de España con la selección extremeña de Salmónidos Mosca Máster (2023), subcampeón de España individual de Salmónidos Mosca (2014 y Medallas de bronce con la selección extremeña en 2019 y 2004.

El combinado nacional estuvo formado, además del losareño, por Juan José de la Fuente (campeón del Mundo individual), José Manuel Socastro (subcampeón mundial), Javier Cans, José Rubén Sánchez y Juan Miguel Barrientos, quedando por delante de las selecciones francesa (plata) e italiana (bronce).