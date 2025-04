Raíces de Peralêda edita un diccionario en 'peralêo'

ELOY GARCÍA Lunes, 9 de mayo 2022, 07:56 Comenta Compartir

Más de 6.000 términos están incluidos en el diccionario enciclopédico dialectal del Campo Arañuelo cacereño y toledano, el 'Diccionario peralêo del Campo Arañuelo', al que sus autores no dudan en calificar como «el mejor diccionario del mundo».

Es una iniciativa de la asociación cultural Raíces de Peralêda, que ahonda en el dialecto que se hablaba antes de los años 50, antes de que el estándar castellano empezara a modificar el habla local radicalmente.

Desde la asociación aseguran que lo consideran el mejor del mundo, no por el número de palabras que contiene, sino por su configuración en la versión online, disponible en https://raicesdeperaleda.com/diccionario. Su edición impresa ha sido presentada recientemente en Peraleda de la Mata.

«Nuestro diccionario funciona ahora con un algoritmo de búsqueda inteligente, desarrollado en Peraleda, en dos niveles, pero adaptado a las particularidades morfológicas y fonéticas de nuestro dialecto», subraya Ángel Castaño, presidente de Raíces de Pêraleda, coautor del mismo con Francisco Javier Arias, con la colaboración de Alejandro Rufo, Araceli Bayal, Juan Carlos González y Raquel Camacho.

Castaño y Arias (ambos filólogos) insisten en que este algoritmo «lo hacen único en su tipo». Por ejemplo, permite buscar por campos semánticos (listar palabras referidas a un mismo tema o concepto, como descripción física, Semana Santa, enfermedades, profesiones, etcétera), «algo que prácticamente ningún diccionario tiene».

Ampliar Vidal Calvo, uno de los colaboradores de la asociación, entrevistando a Luciano, mayor peraleo. R. P.

También se pueden consultar las casi 10.000 frases dialectales usadas como ejemplos para ilustrar las fichas, contiene audios que van añadiendo de forma progresiva y un profundo análisis de la etimología de las palabras para descubrir su origen y, a la vez, el origen de los habitantes de Peraleda y la zona.

Búsquedas y juegos

«Permite buscar no solo palabras, también expresiones, y tiene herramientas interactivas que posibilitan a los usuarios añadir sus propios comentarios y votar la fiabilidad de las definiciones y otros aspectos», a lo que se unen juegos para practicar y familiarizarse con el vocabulario, imágenes... «Ninguna de estas herramientas es exclusiva de este diccionario, pero no existe en el mundo ningún diccionario que las combine todas en un solo software», destacan.

Este trabajo es el fruto del empeño de muchos socios de Raíces de Peraleda, que han funcionado como un equipo de redacción y recopilación de datos, así como a las aportaciones económicas de los socios, patrocinadores y el Ayuntamiento de Peraleda, «que nos ayudó a arrancar cuando no teníamos un duro aunque, a partir de ahí, ninguna institución nos ha ayudado en nada».

Inicios

Todo comenzó en 2017, con entrevistas a mayores del pueblo «que cumplían la doble función de servirnos para estudiar el idioma y para nuestra biblioteca etnográfica», así como a otros vecinos de poblaciones de la zona.

Ampliar Angel Castaño. R. P.

También con formularios de recolección de palabras, trabajo de campo que se alargó durante meses y que se iba volcando a la web. «Eso sí, con el objetivo de publicarlo en papel cuando estuviera maduro y corregido», aclaran.

Entretanto, el diccionario online fue tomando forma, de un modo más sencillo al principio. «A lo largo de los años se fue mejorando el programa online. Muy pronto se unió al proyecto Javier Arias, que aportó una recopilación de vocabulario que había hecho hacía décadas así que, en seguida, empezamos a meter palabras en el diccionario, y en el otoño de ese mismo año ya teníamos en internet un diccionario interesante, aunque estaba a años luz de lo que sería luego, en tamaño, riqueza y complejidad. Pero ya era funcional», rememora el presidente.

La versión impresa cuenta con una introducción en la que se explica el origen y naturaleza de este lenguaje según las investigaciones llevadas a cabo y una propuesta de estandarización de su escritura y un breve estudio fonético.

«Incluidas dentro de las entradas del diccionario hay muchas fichas en donde se explican los rasgos morfológicos y gramaticales peculiares de nuestro dialecto», subraya.

A la hora de elaborar este diccionario dialectal y decidir qué palabras incluir y cuáles no, optaron por las usadas en la zona de estudio que no están en el diccionario de la Real Academia Española o que están con un significado diferente. «Pero nosotros no pretendíamos que nuestro diccionario fuese simplemente una colección de palabras raras, sino un fiel reflejo del vocabulario que hace que nuestro dialecto sea peculiar, de modo que sirva, no solo para entender el 'peralêo', sino también para saber cómo se diría algo en 'peralêo'. Por eso tenemos peralêo-español, pero también español-peralêo», señala. Por otro lado, el miembro de la Real Academia, Julio Borrego, ha escrito el prólogo del diccionario, «lo que supone un enorme reconocimiento y espaldarazo para nuestro trabajo».