Rafael Chaparro, nuevo capitán de la compañía de la Guardia Civil en Navalmoral

Rafael Chaparro García es, desde primeros de enero, el nuevo capitán de la tercera compañía de la Guardia Civil con sede en Navalmoral, en sustitución de Simón Sevilla, que reemplazó, a su vez, al fallecido comandante moralo Juan Andrés Yáñez. Natural de Jaraíz de la Vera es un buen conocedor de la zona, toda vez que la mayoría de sus destinos los ha ocupado en el Campo Arañuelo y la Vera, en Navalmoral y Jarandilla. De trato afable y cordial, asegura ser un firme defensor de la colaboración entre instituciones y cuerpos para prestar el mejor servicio posible al ciudadano. «Hoy en día hay que trabajar en equipo. Si no trabajamos en equipo no podemos llegar a los parámetros que queremos».

El nuevo capitán llevó, en su momento, la patrulla rural de línea, y de ahí su conocimiento de la comarca de la Vera. Más tarde, de cabo, estuvo en la patrulla rural de compañía, por lo que extendió ese conocimiento al Campo Arañuelo. Finalmente permaneció cinco años en Jarandilla como teniente y adjunto del capitán de Navalmoral.

Hasta que en julio del 2017 ascendió a capitán y en diciembre le destinaron al Puerto de Huelva, a la Compañía Fiscal, donde ha permanecido cuatro años justos. Pero quería volver.

«Mi especialidad siempre ha sido seguridad ciudadana. Por todos los puestos que he pasado, ya sea de guardia, de cabo, de cabo primero, de alférez o de teniente, siempre he estado en seguridad ciudadana, salvo breves intervalos. Por otro lado, al ser la compañía en la que me he 'criado', conozco la idiosincrasia de la zona, a la gente o la problemática social, laboral y de todo tipo que hay aquí. La verdad es que me apetecía mucho haber empezado de guardia y poder culminar mi carrera, prácticamente, de capitán jefe de la Compañía de Navalmoral».

Una compañía que abarca una amplia extensión, de unos 3.300 kilómetros cuadrados, con 55 municipios de varias comarcas, que suman unos 65.000 habitantes. La plantilla se compone de más de 150 efectivos, divididos en doce puestos, e incluye Unidad de Violencia de Género, Unidad de Robos en Campo (ROCA), equipos del Seprona, Policía Judicial e Intervención de Armas.

«A nivel de seguridad no es especialmente problemática, afirma. Vengo de Huelva y no tiene parangón con la costa. Aquello es otra historia. Pero sí es cierto que dentro de Cáceres puede ser la compañía más potente en todos los parámetros, de personal, de movimiento, de inmigración, de circunstancias socio-laborales, por estar al lado de Madrid o por tener una autovía y otra cerca. Y luego está la Vera, con mucho turismo, Navalmoral que es una población importante y dos industrias fuertes, como la central nuclear y Cetarsa. Y todo eso conlleva un gran movimiento de personas. Pero para eso estamos».

Presentación a los alcaldes

Desde su toma de posesión ya se ha presentado a varios alcaldes, como al primer edil de Jaraíz o a la alcaldesa morala, ofreciendo a todos su colaboración.

«La coordinación es fundamental. Con la Policía Local donde hay o con los alcaldes directamente si no tienen, y que sientan que estamos ahí con ellos. Tenemos que estar muy encima del ciudadano y atenderle lo mejor que podamos, dentro de nuestras posibilidades, y si somos más, mejor. Juntos Policía, Guardia Civil, Protección Civil, agentes rurales.... Me gusta mucho la colaboración entre todas personas que trabajamos para la ciudadanía».