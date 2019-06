Quejas vecinales por la tardanza Sábado, 15 junio 2019, 10:35

La convivencia entre vecinos y empresarios y una obra de una calle no siempre es fácil. Sin embargo, esa dificultad se acrecienta cuando las intervenciones se alargan en el tiempo. Esa es una de las quejas que tienen inquilinos de la calle Santa Clara. «El problema es que no somos una comunidad de vecinos grande. Si fuera así, esto no hubiese pasado», señala indignado un oriundo. Uno de los empresarios de esa zona, Jesús de Andrés, sostiene que esa demora le ha perjudicado seriamente a su negocio, tanto desde un punto de vista económico como de imagen. También se han quejado por la falta de acceso a su empresa o para hacer cargas y descargas del material. Fuentes de esta entidad señalan asimismo que la obra no está bien señalizada. Prueba de ello es que se han encontrado coches justo en las mediaciones de la intervención. Ante la situación, solicitaron la limpieza de maleza de la calleja existente que une Santa Clara con García de Paredes, para facilitar la actividad comercial, además del paso. Así se pidió por escrito al Ayuntamiento, pero no fueron contestados.

Ahora, el miedo es que se vuelva a dilatar la terminación de la obra, con la paralización de la intervención arqueológica. Insisten en que todo hay ido demasiado lento. La situación de la calle también ha provocado quejas de clientes del Parador de Turismo.