Puri Lázaro recibe un homenaje tras casi cuatro décadas como enfermera en Campo Arañuelo

Durante cerca de 40 años Purificación Lázaro ha trabajado en el Hospital Campo Arañuelo, en distintas áreas. Con motivo de su reciente jubilación, sus compañeros le rindieron un cálido homenaje. Del mismo fue testigo HOY en su último día de trabajo, tras el cual recordaba cuando se incorporó a la plantilla del centro moralo, con solo 23 años. «Empecé en el servicio de Cirugía, que ahora es Especialidades Quirúrgicas. Estuve después tres años como enfermera, donde me entregué totalmente al servicio, al paciente y a mis compañeras», asegura.

Destaca que lo suyo es vocacional, y que optó por la Enfermería a pesar de que en el seno familiar, también dedicados al mundo sanitario, la recomendaban que estudiase Magisterio. «La Enfermería ha sido mi único referente. Siempre me he sentido enfermera. Incluso pude hacer Medicina, como muchos de los que estamos trabajando aquí, pero mi vocación es la Enfermería», insiste.

En cuanto al homenaje, emocionada y agradecida a sus compañeros, explica que le hubiese gustado que sus pacientes estuviesen presentes. «Los pacientes son la parte más importante, nunca se nos puede olvidar qué es la sanidad. Por ellos es por lo que siempre debemos de luchar. Son la razón por la que los trabajadores, de una manera u otra, vamos a sacar siempre los trabajos adelante».

Muestras de cariño

Fruto de esta dedicación, señala, son las numerosas muestras de cariño que ha recibido a lo largo de su carrera, de las que se siente orgullosa. «El mejor ejemplo es que ahora, cuando la gente viene a dar a luz a los hijos, me dicen que han sido ellos los que todavía me recuerdan de cuando sus madres, ahora abuelas, vinieron en su momento. También me dicen que cuando me ven por la calle me recuerdan como alguien referente en el hospital», celebra.