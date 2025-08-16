Puesta a punto para la feria taurina de Garrovillas

J. R. N. Sábado, 16 de agosto 2025, 15:42 Comenta Compartir

La corporación de Garrovillas se reunió con la empresa adjudicataria de los festejos taurinos, Hispánica Taurina, para tratar que las reses del cartel cumplen con las características del pliego. Además, se comprobó que algunos de los animales están siendo lidiados. Todo para intentar que los festejos salgan adelante.