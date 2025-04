El pueblo de Alía celebra la Nochebuena

j. l. g. Sábado, 3 de septiembre 2022 | Actualizado 04/09/2022 08:20h. Comenta Compartir

En Alía, este sábado se celebra la Nochebuena. La predicción es de 26 grados, pero en este pueblo cacereño de poco más de 800 habitantes cantarán villancicos y tocarán los tambores como si estuvieran en pleno invierno.

Este municipio enclavado en Las Villuercas se ha unido a una costumbre por la que algunos municipios mueven fechas señaladas al verano. El caso más conocido es Berchules, en la Alpujarra granadina, que desde 1994 celebra en agosto su Nochevieja después de que un apagón eléctrico alterara los planes habituales para despedir el año.

En Extremadura no ha hecho falta un imprevisto sino que ha bastado una propuesta de un grupo del pueblo, la mayoría emigrantes que retornan en verano, para que mañana domingo sea Navidad después de que hoy, 3 de septiembre, se celebre la I Nochebuena Veraniega Aliana, que es lo que reza en el cartel que detalla los actos organizados por el Ayuntamiento.

Según cuenta su alcaldesa, Cristina Ramírez, «todo empezó porque un grupo de personas que son del pueblo pero viven fuera y regresan por vacaciones se acercó al Ayuntamiento. Me propusieron celebrar la Nochebuena en verano porque así había más gente y entonces se pusieron a buscar canciones navideñas de las que se cantaban antes en el pueblo con la finalidad de que mucha gente que es del pueblo pero no puede venir no las olvidase. Aquella propuesta fue antes de la pandemia y ahora que se puede pues hemos decidido hacerlo», relata la primera edil.

Según dicen, tiene sentido porque en estas fechas la población de Alía se triplica y esto asegura que haya ambiente.

El primer paso para conseguirlo fue que la Diputación les editó el libreto con las letras de los villancicos populares que se estaban perdiendo en la memoria de los más mayores. El segundo, decorar el pueblo como si fuera 24 de diciembre.

Para esto último la idea inicial era colocar un árbol de navidad en plena plaza del pueblo. Se pusieron a ello el viernes con un pino pero por un lado les pareció demasiado trabajoso decorarlo y por otro no les gustaba cómo quedaba, así a última hora optaron por una especie de caja de regalo que tiene la silueta del misterio del nacimiento en el centro y que se ilumina, que fue la decoración que eligieron para la Nochebuena del año pasado.

Los actos de la I Nochebuena Veraniega Aliana comenzarán el sábado a las 21.30 horas en la Plaza de España y a las 22 horas la alcaldesa inaugurará el evento antes de dar paso a un baile en la zona de las escuelas, donde un pinchadiscos animará a la concurrencia con música de los setenta y ochenta.

Al día siguiente la cita es a las ocho de la mañana en el Silo para recorrer el pueblo cantando villancicos y tocando los tambores hasta las nueve que estaba prevista una degustación de churros con chocolate.

Una fiesta fuera de fecha para reivindicarlo bueno y lo malo Cristina Ramírez, alcaldesa de Alía, es plenamente consciente de que celebrar la Nochebuena en septiembre sirve para llamar la atención y dar a conocer su pueblo, de poco más de 800 habitantes y enclavado en la comarca de Las Villuercas. Según explica, allí hay cosa interesantes que ver, como dos centros de interpretación, uno sobre los hornos de cal que sirvieron para levantar el Monasterio de Guadalupe cercano, y otro sobre naturaleza denominado 'Joaquín Araújo'. Además de interesantes lugares de riqueza geológica, Alía tiene un silo con un mirador en lo alto desde el que avistar buitres y gran variedad de aves. En el lado opuesto, la alcaldesa aprovecha para hacer una reivindicación al Servicio Extremeño de Salud (SES) pues desde que se dio de baja la médico del centro de salud se han quedado sin atención sanitaria en el pueblo. «Viene algún médico de Guadalupe dos o tres horas y no todos los día de la semana y así estamos desde mayo después de pasar un verano en que la población aumenta y con pedanías, como La Calera, donde hay gente muy mayor», se queja Ramírez.