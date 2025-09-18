Publican las ayudas de apoyo a la familia en Alcántara
Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00
J. R. N. Ya está publicada la linea de ayudas económicas para el apoyo a la familia del Ayuntamiento. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los progenitores o adoptantes de niños nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. Se pueden consultar las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.