Publican las ayudas de apoyo a la familia en Alcántara

J. R. N. Ya está publicada la linea de ayudas económicas para el apoyo a la familia del Ayuntamiento. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los progenitores o adoptantes de niños nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. Se pueden consultar las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.