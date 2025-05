PP, PSOE y Cs de Navalmoral solicitan un nuevo pleno extraordinario sobre el tren

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 23 de noviembre 2021, 08:27 Comenta Compartir

El pleno extraordinario sobre el tren solicitado por el PP no deja de proporcionar informaciones. Primero fue la decisión de la alcaldesa de levantar la sesión de ayer, recién iniciada, ante la voluntad del portavoz y de dos concejalas populares de ocupar su sitio en el salón de plenos cuando ya había comenzado. Después el anuncio, a primera hora de la tarde, de PSOE y Ciudadanos de solicitar un nuevo pleno para «debatir todos los puntos que no se han podido tratar». Pero es que también lo ha pedido el PP.

La alcaldesa, Raquel Medina, decía al terminar el mini pleno que había quedado patente, de nuevo, la «falta de respeto y de lealtad institucional que tiene el grupo popular respecto al Ayuntamiento y a sus compañeros de Corporación, demostrando una vez más que la falta de puntualidad al asistir a los órganos colegiados se debe a un interés político y personal de entrar los últimos en plenos y comisiones, como si fuesen estrellas de cine. Y en vista de que en tres ocasiones le he dicho que no podía entrar porque la sesión estaba iniciada, me he visto obligada a levantar el pleno para salvaguardar el honor de la Corporación y que no se convierta en un circo, que es lo que buscaban el señor Vega y su grupo desde el momento que han entrado como Atila en el salón de plenos».

Jaime Vega, por el contrario, lamentaba la «calidad democrática de la alcaldesa. En comisiones y plenos hemos esperado cinco, diez o quince minutos para su celebración. Lo que han querido realmente es no celebrar el pleno y han buscado cualquier disculpa, porque tampoco ha tenido lugar la comisión informativa con carácter previo que dice la Ley. Es bochornoso».

En cambio Juan Máximo Villar, portavoz de Ciudadanos y socio del equipo de gobierno, se mostraba de acuerdo con la decisión adoptada por Medina. «Ha pasado lo que tenía que haber pasado hace mucho tiempo. Estamos ya un poco cansados de que el grupo popular llegue a las comisiones a la hora que les dé la gana y no se les diga nada. Todos sabíamos que el pleno era a las nueve de la mañana y todos estábamos aquí cinco minutos antes, menos el portavoz y algunos de sus concejales. Y después se le ha llamado la atención tres veces y ha hecho caso omiso a la advertencia de la alcaldesa».

Joaquín Sarró, de Extremeños, y Jorge Martín, de Vox, coincidían en afirmar que «se habían quedado sin palabras. Hasta hoy se ha dejado siempre un tiempo, teniendo en cuenta que esta hora sabemos lo conflictiva que es por el tema de los colegios y nos hemos quedado un poco sorprendidos. Porque pensábamos que aunque se echara una reprimenda al portavoz popular, el pleno se llevaría a adelante porque las cuestiones que aborda son importantes», añadía el segundo.

También mostraba su sorpresa Valentín Tomé, de Unidas por Navalmoral, ya que si bien reconocía que Vega había llegado diez minutos después, cree que el contenido del pleno es «interesante para el pueblo» y no sabe qué problema hay en debatirlo.

Solicitud de nuevo pleno

En la ausencia de los tres ediles populares en el momento de iniciarse la sesión insistían PSOE y Cs al anunciar la petición de un nuevo pleno extraordinario.

«A las 09,10 h, en el debate del primer punto, los tres concejales que estaban ausentes irrumpen en el salón de plenos y se les informa hasta en tres ocasiones que deben abandonar el mismo, a lo que hicieron caso omiso, por lo que la presidencia decide suspender el pleno», explican.

Sin embargo, y dado que su voluntad es «poder debatir sobre el tema propuesto», solicitan la convocatoria de un nuevo pleno que incluya en el orden del día los puntos no debatidos ayer.

Por su parte, la Agrupación Socialista mostró su apoyo a la alcaldesa porque, a su juicio, las instituciones «no están para montar espectáculos que nos alejen de la ciudadanía, sino para preocuparnos de sus problemas. Y por eso deseamos que se debata sobre todos los puntos».

Y ya, a última hora de la tarde, el PP anunció que volvía a solicitar la convocatoria del pleno.