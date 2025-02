El PSOE y Cs rechazan todos los puntos del PP sobre el tren

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 7 de diciembre 2021, 08:16 Comenta Compartir

Desde una «perfomance» más de las que realiza Jaime Vega, en un pleno «inútil, absurdo e innecesario», a un «timo y una gran traición» de un gobierno municipal que ha «tirado la toalla» en la reivindicación del soterramiento del futuro tren de alta velocidad.

Así de diferente es la visión que tienen la alcaldesa, Raquel Medina, y el propio Jaime Vega, portavoz del PP, de una sesión extraordinaria de casi cinco horas de duración en la que PSOE y Ciudadanos (9) rechazaron los 14 puntos propuestos por los populares, que apoyaron Vox y Unidas por Navalmoral (7). El edil de Extremeños se abstuvo.

Así lo resume Jaime Vega. «Nos encontramos ante un equipo de gobierno que ha estado construyendo un timo, porque han hecho creer que estaban defendiendo el soterramiento, y a través del expediente y del pleno se comprueba que no han hecho absolutamente nada. No se han dirigido a las autoridades y no han cumplido los que les dijo el pleno, que les encomendó que defendieran Navalmoral y el soterramiento y han hecho dejación de sus funciones. Y lo peor es que no tienen ningún sentimiento de pudor ni de vergüenza». Por ello lamenta profundamente «estar en manos de un equipo de gobierno que deja abandonado Navalmoral, cuando otras localidades sí persiguen lo que quieren y sí hacen lo que les dice el pleno. Lamento el espectáculo del viernes, protagonizado por PSOE y Ciudadanos y un tibio Extremeños, que no sé qué Extremadura quiere».

En cambio, para el portavoz de Cs, Juan Máximo Villar, el pleno fue una «gran pérdida de tiempo y de dinero por parte del grupo popular. Más que un pleno fue un mitin y de los malos», dijo, cuando cree que lo que hay que hacer, dado que el proyecto está licitado, es «sentarnos para intentar mejorar todo lo que se pueda».

En ese sentido recordó que ellos han defendido el soterramiento «a capa y espada, hasta que te das de bruces con la realidad. Y la realidad es el informe de Adif sobre el proyecto y más cuando hay informes de Secretaría e Intervención que no contemplan que el Ayuntamiento se hipoteque para hacer frente al soterramiento». A su juicio, además, el futuro de Navalmoral no pasa por el soterramiento, sino por Expacionavalmoral, «y ahí necesitamos que las inversiones de la Junta empiecen a ejecutarse para que el puerto seco sea un realidad y empiecen a implantarse las empresas que quieren hacerlo».

Interés partidista y personal

Para la alcaldesa, Raquel Medina, fue un pleno «inútil y absurdo, que no era necesario realizar dado que el tramo ya está licitado y además no se planteó una sola propuesta objetiva, ni técnica ni económica, para poder dar viabilidad al proyecto del soterramiento. Lo único que se hizo fue demagogia y populismo y un ataque directo al equipo de gobierno y al PSOE a todos los niveles. Pero no hubo ni una sola crítica a los 16 años de dejadez absoluta en los que gobernó el PP. Este pleno, y su apuesta por el soterramiento, debería haberse hecho desde el minuto uno, en 2006, que es cuando se podía haber paralizado el proyecto».

Por el contrario, insistió en que el actual Gobierno local al tiempo que pedía el soterramiento, ha trabajado para «realizar una mejora sustancial en el proyecto inicial, que sí era demoledor, aumentando de manera muy importante el presupuesto. Pero el PP no, porque lo único que le mueve es un interés partidista, electoralista y personal del señor Jaime Vega. Porque no hace política, destruye la política», señaló, además de lamentar el «circo» que montaron «con un actor secundario que intentó reventar el pleno desde el público».