El PSOE pide al Ayuntamiento medidas urgentes para evitar la despoblación de Coria y sus pedanías

Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), en su informe anual de población, el municipio de Coria habría perdido 198 habitantes en el último año, casi 600 desde que gobierna García Ballestero.

Con el inicio de año se presentan por parte del INE las cifras del padrón municipal de los municipios de España, Coria ha vuelto ver como descendía su población por sexto año consecutivo, quedando fijada en 12.571 habitantes entre Coria, Rincón del Obispo y Puebla de Argeme, 200 personas menos que hace un año. Así lo ha anunciado el secretario local del PSOE, Héctor Lisero. «Desde filas socialistas denunciamos esta situación y pedimos al equipo de gobierno municipal que pongan en marcha medidas contra la despoblación, un plan de retorno del talento y que destine una partida propia en los presupuestos para evitar esta sangría. En su mayoría se está marchando gente joven que tiene que salir en busca de oportunidades laborales, algo que se le está negando aquí por la nula capacidad de acción del actual gobierno», dice Lisero.

«Es gravísimo que estemos ante estas cifras, que seguramente sean mayores puesto que en muchos casos hay gente que no deja de estar empadronada en Coria, aunque esté trabajando a cientos de kilómetros. Coria debería ser un referente comarcal y provincial, lo natural sería estar recibiendo nuevos padrones y aumentando población, pero está pasando justo al contrario», se lamenta.

«Esta desbandada supone que las cifras optimistas de desempleo que anunciaba el alcalde no sean más que una mentira. El desempleo no desciende, lo que baja es la gente apuntada al paro, gente que se ha ido fuera y no cuenta como desempleados», afirma Lisero. «Basta con pasear por Coria para ver infinidad de negocios cerrados e innumerables pisos con el cartel de se vende o se alquila», concluye.