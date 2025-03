El PSOE de Nuñomoral denuncia el caos en las ayudas municipales destinadas a material escolar

Redacción Miércoles, 15 de mayo 2024, 07:53 Comenta Compartir

El PP de la localidad prometió en campaña electoral y anunció desde el gobierno en agosto de 2023 unas ayudas de 150 euros para sufragar estos materiales a alumnado de infantil y primaria que no se han resuelto aún.

«Las familias de Nuñomoral se quedan sin la ayuda de 150 euros prometida para los gastos de material escolar, que se convocaron en agosto de 2023 y de las que a la fecha no se ha ejecutado», señala el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Miguel Ángel Velaz, quien indica que los concejales socialistas se hacen eco de las demandas de las familias afectadas, algunas de las cuales se han reunido recientemente con el alcalde.

En agosto del 2023, explican, el anterior alcalde decidió publicar el Bando Móvil y en los tablones municipales que se abría el plazo de solicitud de dicha ayuda. «Estamos en mayo y no se ha ejecutado, ni parcial ni totalmente. Hemos preguntado y se nos indica que el proyecto está, los listados están, pero la asignación presupuestaria, que debería haber pasado por el pleno, no está ni va a estar». El actual alcalde, Vidal Iglesias, traslada a los concejales del PSOE que la publicación de estas ayudas no fue una decisión suya y ha anunciado a las familias que con toda probabilidad se anule.

Con todo ello, el portavoz del PSOE precisa que «a estas alturas es más que evidente que la medida tenía un carácter íntegramente electoralista, que fue anunciada a bombo y platillo por todo el municipio, pero cuando han tenido que ponerse en faena, todo quedó en un nuevo engaño». Además, Velaz, recuerda que este retraso en el pago se suma a otros ejemplos de mala gestión pública de recursos «hay trabajadores municipales que llevan meses sin cobrar sus salarios».