El PSOE de Trujillo renovará su comité local en marzo Todavía no hay nada decidido, aunque la idea es que haya una candidatura de consenso, según el vicesecretario general, Raúl Gómez

La renovación de las direcciones locales suele ser el primer paso de los partidos políticos para prepararse para las próximas elecciones municipales. En ese proceso acaba de entrar el PSOE trujillano. Según explica el vicesecretario general, Raúl Gómez, la intención es que se lleve a cabo esa renovación en el mes de marzo. Eso sí, por ahora, no hay fijada una fecha concreta para celebrar esa asamblea, encarga de elegir a la nueva dirección.

Ahora se abre un tiempo de conversaciones y encuentros para que las personas que lo deseen presenten su candidatura, teniendo en cuenta las normas internas del partido. De hecho, hace unos días se celebró la reunión del actual comité, en el que se habló, entre otras cuestiones, de ese plazo dado. Gómez matiza que, ahora mismo, no se puede hablar de posibles nombres porque no se sabe. «No hay nada decidido». No obstante, confía en que haya una candidatura de consenso para dirigir el partido. Si ese deseo se cumple, deberá recoger las distintas sensibilidades.

Este responsable sostiene igualmente que la idea es que tenga el mayor apoyo posible para abordar con garantías las próximas elecciones municipales. Considera que el principal interés es tener un partido con una estructura organizativa fuerte para seguir gobernando la ciudad, como se ha hecho hasta ahora, y en esa línea se va a trabajar. Añade al respecto que «priman los intereses generales del municipio».

En la actualidad, la secretaria general de la agrupación socialista trujillana es Teresa Sevillano, quien todavía no sabe si optará a esa renovación. La decisión la tomará más adelante. Junto a ella están el propio Raúl Gómez, Enrique Borrega y Manuela Ortega, que fue la última en incorporarse a este órgano de dirección. Estas tres personas son las integrantes del comité local que forman parte del actual equipo de Gobierno municipal. Además están Ángel Luis Gamino, Francisca Galán, Antonia Miguel, Juan Pedro Gil y Alfonso Poveda. El presidente de la agrupación es un histórico, como es Benigno Fernández.

Como ya ha ocurrido en más de una ocasión en el PSOE de Trujillo, la persona que ostente la secretaría general y, por tanto, sea la máxima representante de la formación, no tiene por qué ser el candidato a la Alcaldía trujillana.

De hecho, así pasó en los últimos comicios, con José Antonio Redondo, ahora actual alcalde, pero sin cargo en el comité local. Ya en su anterior época de regidor trujillano, tampoco fue secretario general del partido. Ese puesto lo ocupaba José Retamosa.