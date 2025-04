El PSOE de Nuñomoral impugna el presupuesto del año 2022 por irregularidades

REDACCIÓN Miércoles, 1 de marzo 2023, 08:07 Comenta Compartir

«Dijimos y reiteramos al alcalde que el presupuesto inicial no se ajustaba en su elaboración y aprobación a los trámites establecidos por la Ley. Llevando desde 2007 en la alcaldía no entendemos cómo ha considerado buena idea aprobar un presupuesto anual el último día del año, saltándose todas las prescripciones legales y sin informar debidamente a la oposición», ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialistas en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Velaz, quien recuerda que de acuerdo a ley «debería haberse sometido a Pleno antes del 15 de octubre y claramente no se hizo».

Los concejales socialistas apuntan, además, otra serie de cuestiones como el caso del gasto de personal, en el que se proponía un incremento del 13% cuando sólo estaba permitido el 3,5%. «Se produce también una manifiesta insuficiencia en los ingresos con relación a los gastos presupuestados, es decir entra menos dinero de los que se prevé gastar», explica el PSOE.