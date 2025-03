PSOE, Cs y Extremeños aprueban el presupuesto de Navalmoral para 2022

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 23 de diciembre 2021, 08:01 Comenta Compartir

El portavoz municipal, Pedro Fernández, y el portavoz de Ciudadanos, Juan Máximo Villar, agradecieron ayer al concejal de Extremeños, Joaquín Sarró, el apoyo de su grupo a los presupuestos de 2022, que se aprobaron anoche en pleno con 10 votos a favor de 17 posibles. Ascienden a 12.300.253 euros.

Ambos destacaron el talante «dialogante y de colaboración» de Sarró, y no solo en los presupuestos sino en otros programas y proyectos llevados a cabo, como en planes de subvenciones, empleo o cultura. El edil regionalista señaló, por su parte, que le parecen unos presupuestos «basados en la austeridad, en el control del gasto público, en la búsqueda de la eficacia en la gestión y que además tienen en cuenta la situación de crisis que se está viviendo».

A preguntas de los informadores, Pedro Fernández explicó que si bien son 2,2 millones de euros menos que en las cuentas iniciales de 2021 no se debe a que el Ayuntamiento vaya a contar con menos recursos, sino a que se han incluido las partidas ya cuantificadas, mientras que las que llegarán de otras administraciones se irán incorporando cuando se certifiquen, al igual que las modificaciones para poder utilizar el remanente de tesorería.

Por ese motivo no hay partidas para inversiones concretas, «pero eso no supone que dejen de hacerse», poniendo como ejemplo que en 2020 y 2021 no figuraban muchas de ellas y «es cuando más se ha invertido». Entre las previstas están la nueva jefatura de la Policía Local, el albergue en la charca Mayen, la reparación de la piscina cubierta o la renovación de los parques infantiles.

Sin olvidar, según apuntó, un compromiso con Ciudadanos que todavía no ha podido hacerse realidad al tener que establecer otras prioridades, como es la construcción de un parking público.