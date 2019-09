El PSOE dice que el Ayuntamiento ha tenido que devolver una subvención de 104.000 euros por mala gestión ELADIO PANIAGUA SIMÓN Sábado, 28 septiembre 2019, 11:54

El Ayuntamiento de Coria ha tenido que devolver una subvención de 104.000 euros por no pagar a los eventuales los salarios que les correspondían, según el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Lisero, en una rueda de prensa convocada para valorar los 100 primeros días de gobierno de la actual legislatura. Lisero lo ha catalogado como «del continuismo en la desidia, un gobierno agotado de ideas y nulo en capacidad de dialogo. Desde el PSOE pretendíamos que fuera la legislatura del dialogo y el consenso, sin embargo a día de hoy seguimos sin haber mantenido ni una junta de portavoces, ni una llamada del alcalde para tratar asuntos de interés para Coria, Puebla de Argeme y Rincón. El último pleno de septiembre es fiel reflejo de un gobierno agotado de ideas que tan solo llevaba dos puntos del orden del día a y donde en el ayuntamiento de Coria se gobierna a golpe de decreto de Alcaldía y no se trata nada con el resto de grupos municipales».

Preocupado por el caos

Lisero ha mostrado su preocupación por el caos, la parálisis y la mala gestión del equipo de gobierno municipal que le ha llevado a devolver 104.000 euros por no pagar a los trabajadores del Aepsa (antiguo PER) los salarios establecidos en los convenios colectivos de aplicación y no ejecutar varias obras en Coria, Puebla y Rincón.

En el año 2018 concedieron al Ayuntamiento de Coria 226.000 euros desde el Sepe (antiguo Inem) para hacer las obras solicitadas por el Ayuntamiento y realizar las jornadas correspondientes por varios trabajadores de Coria, Puebla y Rincón a cargo del Aepsa. De este dinero solo habría podido justificar 122.000 euros, teniendo que devolver el resto, con lo que supone pérdida de empleo y de mejoras para el municipio.