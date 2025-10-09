HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La prueba de enduro, en una edición anterior. J. S. P.

La prueba de enduro en Trujillo sigue pendiente del apoyo municipal

Javier Sánchez Pablos

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

La prueba ciclista 'Extremaenduro Ciudad de Trujillo' es un referente en la región. Además, atrae numeroso público, sobre todo, en su paso por la plaza Mayor. Organizada por la Asociación Ciclista Francisco Pizarro y CSR a Dos Ruedas, esta carrera no se llevó a cabo en enero, como era costumbre en los últimos años, y se aplazó al 23 de noviembre. Uno de los organizadores, Manuel Plaza, señala que se tomó esa decisión porque no se tenía confirmado el apoyo municipal.

Pasado el tiempo, este responsable asegura que los organizadores tienen la voluntad de celebrar la prueba, pero «se necesita que se cumplan los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento». Matiza que el grueso de los costes y del trabajo lo ponen la asociación y el voluntariado. Sin embargo, los recursos del Ayuntamiento son imprescindible y no están todavía confirmados. Además, «a día de hoy no se puede garantizar el servicio de la Policía Local por falta de efectivos». Por ello, añade que se tiene que tomar ya una decisión de cancelar o suspender.

