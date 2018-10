La protectora de Hervás denuncia que tiene que compartir espacio con los cazadores EFE Lunes, 22 octubre 2018, 08:30

La Asociación Protectora DAMA (Defensa Animal y Medio Ambiente) de Hervás (Cáceres) ha denunciado que el hecho de que tengan que compartir instalaciones con la Sociedad de Cazadores de la localidad «resulta algo demencial» ya que esta relación de vecindad supone «una confrontación constante». «Yo creo que no es muy buena idea que un colectivo animalista y otro de cazadores tengamos que desarrollar nuestra actividad en el mismo terreno, ya que estamos en permanente conflicto y el desgaste es importante», ha indicado a Efe la presidenta de DAMA, Nuria Zurita.

Zurita ha explicado que desde hace ocho años la protectora realiza su trabajo en una parcela ubicada en el antiguo matadero del pueblo, unos terrenos que pertenecen al Ayuntamiento y que comparten, con la única separación de una valla, con la sociedad de cazadores, que utilizan el lugar para realizar pruebas de triquinosis a sus capturas.

Ha señalado que pese a que el colectivo lleva años solicitando al Consistorio mejoras en las instalaciones, a día de hoy la realidad es que siguen sin luz ni agua caliente, aunque estas deficiencias «no son tan lesivas, por inseguridad, como el hecho de tener que compartir espacios con los cazadores del pueblo». Zurita ha denunciado que en los últimos días se ha detectado el parvovirus canino en varios de los animales que cuidan, de ahí que se haya declarado un periodo de cuarentena veterinaria en el recinto. «Hemos avisado a la alcaldesa, Patricia Valle, a la Policía Local y no nos han hecho ningún caso. También hemos fumigado y hemos pedidos a los cazadores que hagan lo propio en su instalación, ya que no vale de nada que lo hagamos nosotros y ellos no al estar al lado, pero tampoco hemos obtenido respuesta», lamenta Zurita.

Descontrol biosanitario

La presidenta de DAMA ha criticado que «nadie prohíba la entrada de cazadores en una zona en cuarentena y que nadie exija a los portadores de estos virus que vayan a limpiar a conciencia la zona donde llevan a los animales que matan». «Encontramos este hecho de una gravedad tremenda, ya que las instalaciones son municipales y hacernos compartir territorio con los cazadores no es adecuado, entre otras cosas por el descontrol biosanitario del que se está haciendo gala», ha agregado.

Nuria Zurita ha defendido que el «ingente trabajo» que realiza desde hace diez años la Asociación Protectora ha posibilitado que ningún animal haya muerto desamparado en el municipio y que no haya animales abandonados por las calles «poniendo en riesgo la seguridad y la sanidad pública». «Nosotros hacemos una gran labor y no encontramos apoyo por parte del Ayuntamiento, que lo único que nos ofrece ante un caso tan grave es la más absoluta indiferencia», insiste.