Prosiguen los vertidos en Almaraz pese a la amenaza de sanciones

Continúan apareciendo vertidos incontrolados en diversos puntos de la población, a pesar de las advertencias realizadas desde el Ayuntamiento, anunciando sanciones para aquellos que sean sorprendidos depositando residuos fuera de las zonas habilitadas.

De la persistencia de este tipo de acciones se hace eco el propio Consistorio a través de sus redes sociales, con imágenes como la que acompaña esta información, en las que se aprecian gran cantidad de restos de obra, así como enseres domésticos voluminosos, maderas de grandes dimensiones, colchones, electrodomésticos, etcétera.

Para concluir anuncian que el Ayuntamiento no asumirá la retirada de estos residuos, instando a los vecinos a que denuncien a los autores para que sean sancionados, garantizando que la información proporcionada será tratada con confidencialidad estricta, para salvaguardar la identidad de los denunciantes.