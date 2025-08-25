HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes 25 de agosto en Extremadura?
Glorieta de la Cruz del Rollo MAM

Sorprendida por la Policía Local cuando sustraía plantas en una rotonda de Navalmoral

Los agentes proponen una sanción de 750 euros para la mujer que intentó llevarse macetas de la glorieta de la Cruz del Rollo

Miguel Ángel Marcos

Miguel Ángel Marcos

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:59

Llevarse plantas ornamentales de las zonas verdes públicas puede costar muy caro para algunos ciudadanos. Lo demuestra la propuesta de sanción de 750 euros a la que se enfrenta una vecina de Navalmoral de la Mata. Agentes de la Policía Local la sorprendieron cogiendo plantas de la glorieta de la Cruz del Rollo. Ahora podría tener que hacer frente a una multa de acuerdo a las cantidades que establecen las ordenanzas municipales para este tipo de infracción. Así se recoge en el parte policial de los últimos días, en el que tiene especial relevancia la detención de un individuo por un delito de violencia de género «gracias a la colaboración ciudadana. La rápida comunicación de los hechos permitió la inmediata intervención policial».

El parte policial también incluye dos atestados por accidentes de circulación en la localidad cacereña, unos siniestros que se saldaron con heridos y daños materiales.

