El programa 'Nuestro Teatro' llevará 21 representaciones a 25 municipios cacereños

redacción Martes, 9 de noviembre 2021, 16:14 Comenta Compartir

Ya está todo listo y preparado para que, un año más, se levante el telón. Así lo ha anunciado el diputado de Cultura y Deportes de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande Cano, en la presentación de la sexta edición del programa Nuestro Teatro, con el que los distintos municipios de la provincia podrán disfrutar de espectáculos teatrales de «enorme calidad, de la mano de compañías de nuestra región».

Así, del 13 de noviembre al 12 de diciembre, Nuestro Teatro llegará, en esta ocasión, a 25 municipios, donde 21 compañías teatrales pondrán en escena sus espectáculos, que pueden ir desde un romance popular, como 'La Serrana de La Vera' (Albadulake), hasta espectáculos de clown como '¡¡Sí, Cheff!!' (Compañía Funámbulus) u otros con ingredientes para público infantil como 'Abelino, demasiado bueno para ser un lobo' (Bambalía Escénica).

En la programación propuesta este año, tal como ha repasado el diputado, destacan también el éxito literario de Rosa Montero 'La ridícula idea de no volver a verte' (Arán Dramática), las comedias como 'Lo que nos debemos' (Cómicos Crónicos), 'Me voy a Cincinnati' (Emulsión Teatro), 'Entre bobos anda el juego' (Verbo Producciones), 'Me llamo Lola' (Chameleón Producciones) o 'Estrógenos' (Jaime Reyes Producciones).

También se podrán ver clásicos como 'El licenciado vidriera' en un montaje especial de música y danza (Karlik Danza Teatro) o «La isla de los esclavos', del francés Marivaux (Las 4 Esquinas); representaciones para la reflexión,'Mi nombre es género' (Samarkanda Teatro) o 'Muerte por ausencia' (De la Luna Teatro); aproximaciones a personajes históricos, 'Nerón de Lira' (Teatro de Papel); comedia negra, 'De tripas corazón' (Garnacha Teatro) o los enredos de 'Camerino' (GP Extremusic) y de 'Descuadra2' (Pradana Teatro), así como los espectáculos atrevidos, de ritmo incesante, con elementos mágicos o de escape room en 'Escápate-atro. Muerte en el tercer acto' (Metidos en obras), 'Conquistadores' (Proyecto Cultura), 'Paradapara2' (Queteden Teatro) o 'Comedia en negro' (Suripanta Teatro).

Localicades

Las entidades locales a las que llega Nuestro Teatro en esta edición son Aliseda, Carcaboso, Cilleros, El Batán, El Gordo, Garrovillas de Alconétar, Guadalupe, Herrera de Alcántara, Hervás, Ladrillar, Madrigal de la Vera, Majadas de Tiétar, Miajadas, Moraleja, Navezuelas, Piornal, Riolobos, Robledillo de la Vera, Rosalejo, Santibáñez el Bajo, Torremocha, Trujillo, Valdefuentes, Valencia de Alcántara y Valverde del Fresno.

El diputado ha querido destacar el objetivo fundamental de este programa, que es «promover la afición por las artes escénicas entre los municipios de nuestro entorno, ofreciendo obras teatrales de alta calidad, avaladas por compañías profesionales sólidas y de gran proyección».

En este sentido, en el programa, ha explicado, «dedicado a nuestro teatro regional, tienen cabida compañías teatrales con una consolidada trayectoria profesional, que han puesto en escena numerosos proyectos teatrales y cuentan con un selecto elenco de actores y actrices, muchos de los cuales han obtenido numerosos reconocimientos y premios a nivel local, regional y nacional, pero también -ha añadido- se incluyen compañías amateur porque, afortunadamente, tenemos en esta tierra una buena representación de ellas».

Por otro lado, el diputado ha señalado la importancia de «crear público, y si desde la Diputación de Cáceres ponemos en marcha este ambicioso programa es porque estamos convencidos de que es necesario crear público en nuestras localidades, que surja la inquietud de ver teatro, a la vez que fomentamos el espíritu crítico entre los espectadores porque el teatro es una herramienta también para que nos replanteemos nuestro mundo». Un ambicioso programa que ha ido creciendo desde su estreno en el año 2016, «que comenzó con un presupuesto de 30.000 euros, hasta ahora, en 2021, que cuenta con 110.000 euros».

Temas

Teatros