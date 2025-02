Un problema del agua a varias bandas en Pago de San Clemente

La nueva ETAP de Madroñera, que todavía no está al 100 %.

Javier Sánchez Pablos Lunes, 17 de julio 2023, 08:41 Comenta Compartir

He llamado a todos los sitios y me han dicho que existe una obra que está a medias». Así lo manifiesta la vecina de Pago de San Clemente María Beato, ante los problemas permanentes con el agua potable que hay en este núcleo de población trujillano. Su aspecto y color no es el mejor.

Explica que se puso en contacto con la empresa concesionaria, con el Ayuntamiento de Trujillo, así como el de Madroñera, puesto que el agua procede del pantano de este último municipio. También llegó a hablar con Sanidad y reconoce que no le han dado ninguna solución. Sí le dijeron que se puede utilizar para el consumo humano.

Aunque el problema en esta zona no es nuevo, la situación se agravó hace unas semanas con un color totalmente marrón, con las consiguientes quejas. Tanto Beato como otros vecinos consideran que ese agua más que limpiar ensucia la ropa en la lavadora y no es la mejor ni para ducharse ni, por supuesto, para beber, entre otros usos habituales que se da en un hogar.

«Más que lavar este agua ensucia la ropa en la lavadora», aseguran los afectados

Ahora, algunos de estos vecinos matizan que, en los últimos días, ha mejorado algo, sin estar en perfecto estado. Otros, como el responsable del Restaurante La Higuera, Luis Miguel Martín, insisten en que «sigue saliendo barro y así todos los veranos». Ante el enfado existente, vecinos de Pago de San Clemente han manifestado la posibilidad de no pagar el recibo del agua hasta que no se solucione el problema.

Las quejas de hace unas semanas también estuvieron presentes en Madroñera, así como en Herguijuela, ya que ambos municipios beben igualmente del mismo pantano.

La alcaldesa de Madroñera, María José González, recuerda que la localidad cuenta con una nueva estación de tratamiento de agua potable (ETAP), con tecnología puntera. Su construcción reciente ha supuesto una inversión de algo más de un millón de euros. No obstante, todavía no está al 100% de su funcionamiento.

Análisis

González explica que, con el traspaso de la planta vieja a la nueva, no estaban funcionando de la forma correcta todos sus elementos, lo que hizo que el agua no estuviese bien. A pesar de ello, matiza que era apta para el consumo humano y así lo detallaban los análisis realizados. La persona encargada pudo solucionar esta situación y el agua, al menos en Madroñera, ya sale de forma correcta, sostiene la primera edil.

No obstante, esta dirigente sostiene que la planta tiene otro problema. En la actualidad cuenta con dos bombas, pero solo funciona una debido a que se está a la espera de que Iberdrola dé el aumento de potencia necesaria para que funcionen las dos disponibles. Remarca que, como la Junta de Extremadura ha ejecutado el proyecto, es la entidad que debe hacer este trámite. Este inconveniente se ha unido a que la bomba en funcionamiento ha sufrido microcortes de energía, lo que provocó que el depósito general no se llenase. «Hemos estado a punto de que se vaciase», sostiene la alcaldesa.

Ampliar Agua recogida del grupo por un vecino hace unos días. HOY

Ante esta situación, la regidora madroñera ya estuvo hace unos días en la Junta de Extremadura solicitando que se solucione este problema. De hecho, se reunió con el director general de Infraestructuras Hidráulicas. Aunque había intención de solucionarlo, es un tema que ha quedado pendiente para el nuevo equipo de Gobierno regional. También estuvo reunida con el director que hizo el proyecto.

Ayuntamiento de Trujillo

La otra parte implicada en este problema es el Ayuntamiento de Trujillo. Su concejal delegado, Eduardo Diz, apunta que se está encima de este problema surgido en Pago de San Clemente. Recuerda que este núcleo de población se abastece del pantano de Madroñera y no de Santa Lucía, como el resto de la localidad. Por ello, a través de la empresa concesionaria se dieron las medidas correctoras para intentar solucionar los problemas de las últimas semanas. Asimismo, señala que se están intentando buscar otras soluciones.

Hay que recordar que el agua del pantano de Madroñera, a través de las correspondientes tuberías, llega a un depósito ya antiguo e Pago de Clemente y, ahí, se clora para el mejor consumo humano.

Ante esta situación, una las afectadas, Claudia Camacho Kelsey, de la casa Rural El Recuerdo, reconoce que este núcleo de población necesita infraestructuras sólidas y buenas para su desarrollo. Recuerda que ya existen cuatro casas rurales en esta zona, con numerosos visitantes. Por tanto, tanto ella, como otras personas, reivindican una solución definitiva.

Algunos expertos recuerdan ese macroproyecto que finalizó en 2013 para garantizar el suministro a 25 municipios, incluidos Madroñera y Herguijuela, previa necesaria constitución de la Mancomunidad de Santa Lucía. Entre otras acciones, se creó una serie de infraestructuras con una fuerte inversión, que nunca se ha llegado a utilizar. Una de ellas fue un depósito en Pago de San Clemente. Fuentes cercanas a estas obras reconocen que con esta infraestructura, estos problemas no existirían.