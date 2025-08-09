El primer Rumba y Copla Fest de Plasenzuela tendrá lugar el 12 de agosto

El recinto ferial acogerá el 12 de agosto la primera edición del Rumba y Copla Fest, un evento organizado por el Ayuntamiento y la comisión ... de festejos, que reunirá a «grandes figuras del panorama nacional», según informan fuentes de la organización en una nota de prensa.

Este festival rendirá homenaje a los Chunguitos, a través de una actuación especial de Juan Salazar, conmemorando así los 50 años de gira de esta formación. Además, contará con la participación de Bornolero de España. «Ofrecerá un espectáculo de copla cargado de emoción, arte y autenticidad», se añade.

El alcalde, Damián Ceballos, asegura que este evento nace «con la ilusión de enriquecer nuestras fiestas y apostar por la cultura musical». De igual forma, agradece el apoyo de la Diputación de Cáceres, que ha sido clave para hacer realidad esta cita. El presidente de la comisión de festejos, Iván Gutiérrez, reconoce que se ha trabajado con mucho entusiasmo, junto al Ayuntamiento, para hacer realidad el festival. Será a las 23.00 horas.