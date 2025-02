El primer premio de la Lotería Nacional deja 30.000 euros en Miajadas

Bazar Mayoral ha vuelto a dar en Miajadas un primer premio de la Lotería Nacional, concretamente con el número 27929, correspondiente al sorteo de la ... noche del jueves 13 de abril.

30.000 euros al décimo y un sólo boleto, aunque la alegría ha sido compartida entre dos vecinos de la localidad.

Nemesio Parras, dueño del punto receptor de Lotería 19440 de la calle Fuente nº4, cuenta que el agraciado, cuya identidad mantienen en el anonimato por privacidad, ha ido esta mañana al establecimiento para comprobar el décimo sin saber que estaba premiado: «Nosotros tuvimos constancia anoche tras recibir la comunicación desde la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado, así que cuando he visto el número ya sabía que era ese, pero me he callado y le he dicho que mirase la pantalla donde aparecen reflejados los números premiados (aunque cuando es un premio superior no aparece el importe por discreción)».

Con una sonrisa de oreja a oreja comenta que el vecino premiado, que había comprado el décimo a medias con un amigo, se ha apresurado a llamar a éste desde el propio establecimiento para darle la noticia cuanto antes: «Ha sido una gran alegría. Para nosotros siempre lo es, pero más aún si es alguien del pueblo y un cliente habitual, porque hay más cercanía».

El Gordo de Navidad

Cabe recordar que esta misma administración ya repartió suerte de las gordas, nunca mejor dicho, con el Gordo de la Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre de 2022, cuando dio un primer premio, sólo que al ser un décimo de máquina (puesto que ellos siempre los venden en ese formato) no pudieron averiguar quién era. Pero en esta ocasión sí que han podido festejarlo con su cliente.

Ésta es la primera vez que reparten el primer premio de la Lotería Nacional, además del Gordo de Navidad, y no caben en sí de la alegría: «Nosotros vamos a por la Champions».

Ya lo dijo el Diario HOY la pasada Navidad: «Dicen que la suerte llama a la suerte, así que seguro que desde ahora vienen muchos más». Y la profecía se está cumpliendo en este negocio familiar donde las dos veces que han repartido el premio han hecho suya también la ilusión de los agraciados.