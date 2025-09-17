Primer Concurso de Toque de Caracola
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00
J. R. N. Con el objetivo de preservar y difundir las tradiciones cinegéticas extremeñas, el Ayuntamiento convoca el I Concurso de Toque de Caracola, una actividad que rinde homenaje a los sonidos de la montería y la rehala, declaradas Bien de Interés Cultural como Patrimonio Cultural Inmaterial en Extremadura.
