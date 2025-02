El primer concurso de relatos breves sobre violencia de género de Casar de Cáceres ya tiene ganadores

L. C. G.

El I Concurso de relatos breves 'Porque tú también puedes', organizado por la concejalía de Igualdad, ya tiene a sus ganadores. En total se han presentado 18 relatos.

Una docena de ellos han concurrido a la categoría de adultos, mayores de 30 años. El ganador ha sido José Luis Cárdenas de Castro, natural de Mérida, que acudió al acto de entrega de premios en la casa de cultura. Allí leyó su relato 'Me quiere, no me quiere', tras recibir el premio de 150 euros y un libro. El jurado destaca la originalidad del mismo, con un mensaje claro y directo que encandila con el final positivo que se narra.

En la categoría juvenil la obra ganadora es la titulada 'Escribiendo...' presentada por el cacereño Sergio Pérez Antequera. En él refleja el uso de la violencia a través del control del móvil. También se ha llevado 150 euros.

Por último, el relato 'Con ayuda tú también puedes' ha sido el más destacado de entre los tres presentados en la categoría infantil. Narrado por la casareña Irene Rey Garfía, ha sido igualmente premiada con 150 euros.

Según el jurado se le ha otorgado por la claridad expresada y el llamamiento público a denunciar.