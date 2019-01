El presidente de la mancomunidad Comarca de Trujillo hace un balance positivo de 2018 Ha echado de menos un mayor compromiso de los dirigentes trujillanos con la entidad JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Lunes, 14 enero 2019, 08:18

El presidente de la mancomunidad comarca de Trujillo, Raúl Gutiérrez, hace un balance positivo de 2018. Considera que se han podido desarrollar los servicios que presta la institución sin incidencias. Además, resalta que se tiene, desde hace unos años, una economía saneada, ya que los ayuntamientos pagan con regularidad sus cuotas. De igual forma, llegan los fondos de los proyectos a su tiempo, bien de la Junta, bien de la Diputación de Cáceres.

Este dirigente sostiene, asimismo, la estabilidad de los puestos de trabajo de la entidad. En la actualidad hay 14 personas dedicadas a los diferentes programas.

El presidente incide además que la relación con los municipios es «bastante buena», puesto que no existe rivalidad política. Considera que el objetivo siempre ha sido el de llegar a acuerdos para el beneficio de la comarca. Raúl Gutiérrez matiza la situación vivida con Trujillo. «Salvo en los últimos cuatro meses, no ha aparecido», a pesar de que no ha habido una relación mala. Este dirigente ha echado de menos un mayor compromiso de los responsables trujillanos. Cree que en la anterior legislatura el comportamiento fue diferente, cuando la Mancomunidad fue presidida por el alcalde de Trujillo, Alberto Casero, y «la defendieron». Gutiérrez opina que hubiera sido bueno para todos que hubiese habido la misma preocupación por la institución.

De esos servicios que se prestan a los 14 municipios de la zona, el presidente destaca el programa de familia y la oficina comarcal de Urbanismo. También pone de manifiesto la prestación que ha dado el parque de maquinarias a las localidades. No se olvida tampoco de la contratación de un informático.

Una de las novedades de este año fue la puesta en marcha del Día de la Mancomunidad, que tuvo lugar en Robledillo de Trujillo, con una buena aceptación. En un principio, la idea es repetir esta jornada este año. No obstante, no solo se necesita apoyo económico, sino también capital humano. Dependiendo de si se tiene esa colaboración, se llevará a cabo, matiza el presidente.

El deseo de Gutiérrez para el 2019 es intentar mantener lo que ya hay y si se puede ampliar servicios. Prueba de ello es el programa de Dinamización Deportiva, en la que ya están casi todos los municipios de la Mancomunidad adheridos, salvo Trujillo y Conquista de la Sierra. Además, para este año, se va a contar con un gestor cultural para las localidades de la comarca.