Presentan el cartel de las fiestas patronales de Montehermoso
Viernes, 8 de agosto 2025, 08:52
J. R. N. La presentación del cartel de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé ha contado con la presencia de la alcaldesa, Rosa ... Isabel Garrido Hernández. Dicho cartel está inspirado en los pañuelos bordados que engalanan el medio traje que viste la mujer montehermoseña, para bailar la tradicional alabarda en honor de su patrón, San Bartolomé.
