Presentación del cuento 'La puerta mágica' en Villanueva de la Vera

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:46

E. G. R. El auditorio municipal de Villanueva de la Vera acogerá mañana la presentación del cuento 'La puerta mágica', de María A. Repullo, «un viaje guiado en el que un curioso personaje irá transformando tu mundo interior, haciendo que la naturaleza impregne cada poro de tu piel», explican. Será a las ocho y media de la tarde.

