Se presenta el libro 'Los Almeida. El hijo de la Pili' en Valencia de Alcántara
J. R. N.
Lunes, 11 de agosto 2025, 08:01
La presentación del libro 'Los Almeida. El hijo de la Pili', de Carlos Sánchez Almeida, se llevará a cabo el próximo miércoles, 13 de agosto, a las 20.30 horas en el Centro Cultural Conventual Santa Clara. Esta cita cultural, que cuenta con la colaboración de la librería Carioca, será conducida por el también escritor Ángel Melara Silva.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.