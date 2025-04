El PP de Coria presenta una enmienda a los Presupuestos del Estado para que se adecente el Alagón Los populares de Coria acusan a la CHT de no invertir nada en el río ni dejar que otros lo hagan, «lo que perjudica de forma grave a la ciudad»

ELADIO PANIAGUA SIMÓN Domingo, 7 de noviembre 2021, 09:17 Comenta Compartir

En la sede del PP en Coria, el alcalde, José Manuel García Ballestero, junto con su equipo de gobierno, dio a conocer la enmienda que han presentado en Madrid a los Presupuestos Generales del Estado con respecto al río Alagón a su paso por Coria. «Como todos saben –dijo Ballestero– las competencias sobre el río las tiene la Confederación Hidrográfica del Tajo, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, y por tanto del Gobierno de España. Para nosotros es muy importante el río Alagón, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también económico, turístico, además de la generación de recursos a la propia ciudad y también como fijación de población al territorio. Es muy importante en su conjunto lo que representa».

«El río está en unas condiciones de absoluto abandono por parte de la administración competente, que no solamente no invierte sino que tampoco deja que se pueda hacer nada tanto en el río como en sus inmediaciones, es decir, ni hacen ni dejan hacer», lamenta el primer edil. Hace escasas fechas se ha celebrado el debate a la totalidad y no hay ninguna partida presupuestaria de nuevo dentro de los Presupuestos Generales del Estado que vaya encaminada al adecentamiento del río Alagón. Por tanto, el Grupo Popular ha presentado la enmienda para que se tramite, se debata y se vote en próximas fechas en el Congreso. «Hemos presentado una enmienda de cinco millones de euros para que se incluyan en los Presupuestos del Estado y para que por fin se puedan acometer las obras, que todos deseamos, de acondicionamiento de este cauce a su paso por el término municipal de Coria», asevera.

Proyecto olvidado

García Ballestero hizo alusión al proyecto que redactó la Confederación Hidrográfica del Tajo en el año 2010 por un importe de 350.000 euros, «que está metido en el baúl de los recuerdos», aseguró. «El proyecto general de la CHT tiene un presupuesto de ejecución material de 15 millones de euros y estamos en el 2021 y nada se ha hecho ni se sabe dónde está», criticó. «También ese problema del río se lo he trasladado personalmente al presidente de la Junta para que se interese y para que nos ayude. Esa reunión con él fue el pasado abril, se interesó por el proyecto y ya estamos en noviembre y tampoco hemos tenido noticia de que se haya hecho ninguna gestión. Por tanto, existe una preocupación importante en la ciudad por el estado del río con una reivindicación histórica para su arreglo; existe un proyecto que encargó la propia CHT; existe una reunión entre el presidente de la Junta y el alcalde de Coria para dinamizar ese proyecto y no existe, de momento, ningún interés por parte de ninguna administración, ningún interés por parte del PSOE, que es el partido que apoya al Gobierno, y no está contemplado en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, se puede decir que el interés tanto del PSOE como del Gobierno extremeño y de la nación con respecto al río Alagón es cero», lamentó Ballestero.