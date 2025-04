La presencia de la Guardia Civil lleva la polémica al pleno de Navalmoral

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Sábado, 12 de febrero 2022, 08:36 Comenta Compartir

La Guardia Civil tuvo un inesperado, e involuntario, protagonismo en el pleno que se celebró en la noche del jueves por su presencia, inédita, tanto en el acceso al ayuntamiento, identificando a los vecinos que subían al salón de actos, como en el propio salón. Un protagonismo que compartió con los integrantes de la plataforma No al Muro, habituales en los últimos plenos, y los agentes de la Policía Local que aprovecharon la sesión para volver a hacer visibles sus reivindicaciones laborales.

Desde el gobierno municipal se justifica que si estaba la Guardia Civil es porque tuvieron conocimiento de un llamamiento a una concentración «ni solicitada ni autorizada, en el interior de la institución por una persona jurídica inexistente».

Sin embargo para el PP la vigilancia a la que fue sometido el pleno es «absolutamente desproporcionada e inaceptable; y contrasta con la falta de servicios que la Policía Local ha dejado de prestar debido a la dejadez manifiesta del actual equipo de gobierno, al que, desde el año 2016, policías y sindicatos advertían de la situación que padecían».

A juicio de los populares, desde hace tiempo los gobernantes municipales no se molestan en convencer, dialogar o dejar participar al resto de colectivos, entes, instituciones o al propio PP, sino que ahora, al que se manifiesta en contra, «le mandan a la Guardia Civil, como ocurrió el jueves, para intimidar a los funcionarios de Policía Local que piden tener personal para dar servicio o a la plataforma No al Muro, que quería participar en la vida pública y social. Y si antes se aplaudían sus acciones, ahora no pueden ni abrir la boca y al término del pleno, cuando tenían derecho a dirigirse y preguntar, la alcaldesa les espetó que no, que lo hagan por escrito y en el registro».

Por todo ello creen que tanto la alcaldesa como la Subdelegación del Gobierno deben explicar la decisión de requerir los servicios de la Guardia Civil y detraerlos de su normal funcionamiento para concentrarlos en el ayuntamiento, porque «no puede ser movida con criterios caprichosos ni ser utilizada como el 'hombre del saco'».

Reivindicaciones

En cuanto a las reivindicaciones en sí –porque el orden del día era de trámite– la Policía Local insistió en su petición de incrementar la plantilla y de mejorar sus condiciones laborales ante la falta de respuesta del equipo de gobierno. Por su parte, desde No al Muro aseguran que presentarán sus preguntas al Pleno por escrito. Porque van a seguir preguntando a pesar de sentirse «agredidos», de nuevo, por la alcaldesa, primero retirando sus carteles y ahora sin dejarles intervenir.

Sobre esto último, el Ayuntamiento señala que no se les negó la participación, si no que se les invitó a seguir «el cauce establecido normativamente».