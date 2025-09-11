Todo preparado para acoger el V Encuentro Benéfico de Cortadores de Jamón en Coria

J. R. Negro Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Plaza del Rollo de Coria acogerá el próximo 21 de septiembre desde las 11.00 hasta las 15.00 horas, una iniciativa promovida por el reconocido profesional en la maestría del corte de jamón, Jorge Bertol, y la Asociación Oncológica Extremeña con delegación en Coria (AOEX), en colaboración con el Consistorio. En este evento participarán cerca de medio centenar de cortadores profesionales de jamón de toda España, y cada plato que se venderá al público tendrá un precio simbólico de tres euros, importe que irá destinado íntegramente a AOEX. La alcaldesa, Almudena Domingo, destacó la importancia de este tipo de eventos que siempre se hacen para apoyar a una asociación local que necesita de nuestra colaboración para continuar prestando sus servicios. Por ello, hace una invitación a todos los vecinos para disfrutar de este día festivo.