HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Educación denunciará a las empresas que no presten las rutas escolares encomendadas por resolución
Imagen de archivo de un certamen de corte de jamón en Extremadura. HOY
CORIA

Todo preparado para acoger el V Encuentro Benéfico de Cortadores de Jamón en Coria

J. R. Negro

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

La Plaza del Rollo de Coria acogerá el próximo 21 de septiembre desde las 11.00 hasta las 15.00 horas, una iniciativa promovida por el reconocido profesional en la maestría del corte de jamón, Jorge Bertol, y la Asociación Oncológica Extremeña con delegación en Coria (AOEX), en colaboración con el Consistorio. En este evento participarán cerca de medio centenar de cortadores profesionales de jamón de toda España, y cada plato que se venderá al público tendrá un precio simbólico de tres euros, importe que irá destinado íntegramente a AOEX. La alcaldesa, Almudena Domingo, destacó la importancia de este tipo de eventos que siempre se hacen para apoyar a una asociación local que necesita de nuestra colaboración para continuar prestando sus servicios. Por ello, hace una invitación a todos los vecinos para disfrutar de este día festivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  2. 2 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  3. 3 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  4. 4 Nuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar
  5. 5 Una niña resulta herida grave en la A-5, a la altura de Almaraz
  6. 6 Extremadura suma cuatro nuevas fiestas de Interés Turístico: estos son los pueblos donde se celebran
  7. 7

    La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas
  8. 8 La FIFA envió al Badajoz el primer requerimiento de pago en abril de 2024
  9. 9 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  10. 10

    Marcelino Ollé Sesé, nuevo director general de Comunicación de la Junta de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Todo preparado para acoger el V Encuentro Benéfico de Cortadores de Jamón en Coria

Todo preparado para acoger el V Encuentro Benéfico de Cortadores de Jamón en Coria