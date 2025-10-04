Preparada la marcha rosa contra el Cáncer de mama
Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00
J. R. N. Coria prepara la marcha rosa con motivo del Día Internacional del Cáncer de mama. La presentación de las diferentes iniciativas, que se ... llevarán a cabo el 18 de octubre, se realizó ayer.
En esta ocasión, la X Marcha Rosa se celebrará el próximo 18 de octubre a las 17.30 horas, con salida y llegada a la plaza de la Solidaridad junto a la casa de cultura, contando con el mismo itinerario que en años anteriores. Desde la asociación y el consistorio de Coria se anima a todos los vecinos de la localidad a participar en estas actividades.
