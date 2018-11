Premio extaordinario de Formación Profesional en Trujillo Sara de Gracia, premio extraordinario. :: CEDIDA Sara de Gracia ha estudiado en el IES Francisco de Orellana Animación Sociocultural JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Lunes, 19 noviembre 2018, 08:42

Ha trabajado durante años como administrativa. Tras quedarse en paro, decidió dar un cambio a su vida. Quería apartarse de las cuentas y trabajar en el terreno de lo social y cultural. Sara de Gracia, natural de Miajadas y con residencia en Cáceres, comenzó a estudiar el ciclo formativo de grado superior de Animación Sociocultural y Turística en el IES Francisco de Orellana de Trujillo. Terminó en junio de este año. Ahora, a sus 36 años, ha conseguido uno de los premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior, concedido por la Junta. No solo se ha valorado su nota final de 9.88. También se han tenido en cuenta sus méritos labores y académicos.

Sara de Gracia reconoce que este ciclo formativo le ha ayudado a analizar mejor las necesidades de la sociedad y lo que puede aportar para que todo evolucione de una forma más correcta. «Podemos trabajar por y para la gente y conseguir cosas buenas».

Cuando comenzó estos estudios, recuerda que a su familia le tuvo que explicar que quería cambiar su forma de trabajar, de pensar y de ver la vida. Según fue pasando el tiempo, sabía que no había equivocado. No obstante, reconoce que le ha supuesto un gran sacrificio. Prueba de ello es que se tenía que desplazar todos los días desde Cáceres. Por todo ello, incide en que debía dar lo mejor de si. «No podía perder el tiempo. Los profesores me han dado el cien por cien y creo que yo he respondido». Asegura que la edad da otra visión.

Esta ya ex estudiante del Francisco de Orellana nunca había sacado tan buenas notas como hasta ahora. «En realidad, he hecho lo que me gustaba y me he sentido muy a gusto». Aunque había una parte práctica, asevera que también le ha tocado estudiar bastante. Esta miajadeña destaca lo aprendido en un ciclo formativo. «Lo veo más práctico y más cercano al fin».

Ahora, esta técnico Superior de Animación Sociocultural y Turística, con premio extraordinario, sigue buscando trabajo. Si no lo encuentra pronto, se planteará hacerse autónoma. «La gente no conoce las capacidades que podemos tener las personas que salimos en este tipo de ciclos. Hacemos más cosas que animación», señala. Le gustaría trabajar en temas vinculados al medio ambiente.