La UEx premia al moralo Carlos Serrano por su brillante expediente

Las excelentes calificaciones obtenidas por el joven moralo Carlos Serrano Paz lo ha hecho merecedor del premio al Mejor Expediente Académico por sus estudios de Grado en Economía de la Universidad de Extremadura del curso 2021/2022, especializado en Economía Pública.

Serrano, de 22 años, recogió el galardón el pasado 30 de enero en Cáceres. No obstante, no es el primer reconocimiento de este tipo que obtiene a lo largo de su trayectoria estudiantil.

En el cuarto año de carrera recibió la beca de colaboración del Ministerio de Educación en el Departamento de Economía de la UEx investigando sobre Reglas Fiscales, mientras que cursando Económicas se hizo con una decena de matrículas de honor. Entre éstas, en las asignaturas de Sistema Fiscal, Macroeconomía y Economía Urbana.

De igual forma, cuando culminó el Bachillerato de Ciencias Sociales en el instituto Zurbarán también tuvo otro reconocimiento por concluir con más de un 9 de media.

Esta misma semana Serrano atendía a HOY, para quién es habitual finalizar los cursos con brillantes expedientes académicos. Económicas lo concluyó con un 9,2 de media y Bachillerato con un 9,5, que, tras la EBAU, con la media, subió a 13,4.

En la actualidad, prosigue su formación en Fiscalidad y Comercio Exterior, cursando un máster. «Pero si surge alguna oportunidad de empleo y puedo compaginarlo, estoy dispuesto a empezar a trabajar ya», manifiesta.

Precisamente en la rama de comercio exterior es donde se muestra especialmente interesado, a cuyo desempeño contribuirá su afición a los idiomas. Cuenta con Inglés, Nivel Avanzado (C1) y Francés, Nivel Intermedio (B1).

«Siempre me han gustado, los he estudiado por mi cuenta desde bien joven, presentándome después por libre a las pruebas de la Escuela Oficial de Idiomas», afirma, no descartando empezar a estudiar portugués.

Música y naturaleza

Entre sus aficiones se encuentran escuchar música y todo lo relacionado con el medio ambiente, como rutas senderistas y salidas al campo, así como «investigar sobre temas diversos para aprender, desde historia del arte hasta biología», comenta.

De pequeño practicaba deportes de forma más intensa, como triatlón, si bien ahora se limita a correr de forma esporádica y hacer ejercicio en casa.

Para concluir, Juan Carlos, su padre, subraya que no solo se trata de un buen estudiante, sino de «una buena persona, como su hermana (Marta, de 27 años). La verdad es que hemos tenido suerte. Nunca nos han dado ningún problema sino todo lo contrario. Solo satisfacciones».