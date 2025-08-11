El pregón de Manuel Rodríguez abrirá el miércoles las fiestas de San Roque de Almaraz

Eloy García Lunes, 11 de agosto 2025, 08:06 Comenta Compartir

Almaraz vivirá entre el miércoles y el domingo las fiestas de San Roque, que suelen ser de las más concurridas de la comarca, aunque en los días anteriores ya han tenido lugar numerosas actividades.

Las primeras citas serán un encierro infantil, el pregón a cargo de Manuel Rodríguez, campeón de artes marciales mixtas; la elección de reinas y míster, una verbena en la plaza de España y DJs en la caseta Balabá. Estas sesionese repetirán todos los días.

El jueves habrá castillos de agua, concurso gastronómico, ruta 'barítima', 'Humor Amarillo' y la actuación de Marengo. El viernes, juegos infantiles, un concurso de disfraces o la música del grupo Radar.

El sábado, Día de San Roque, se sucederán misa y procesión, cañas populares, paella y gazpacho, ofertorio o la copla de Toni Ronquillo.

Las actividades terminarán el domingo con vaquilla del aguardiente, 'gran mojada', festejos taurinos, cena con carne de toro, fuegos artificiales y una última verbena hasta entonar el tradicional 'Pobre de mí' en la plaza.