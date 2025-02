El PP abre expediente disciplinario al concejal trujillano Juan Manuel Mariscal

Javier Sánchez Pablos Sábado, 9 de noviembre 2024, 15:28 Comenta Compartir

La crisis está servida. Las diferencias entre la alcaldesa, Inés Rubio, y el concejal del PP, Juan Manuel Mariscal, han sido palpables en diferentes momentos de la legislatura, con gestos, posturas, declaraciones e, incluso, ausencias. Sin embargo, en las últimas semanas se han acrecentado. Prueba de ello han sido los últimos plenos en los que el todavía edil del Partido Popular no ha seguido la disciplina de partido y ha votado de manera diferente a su grupo en distintos asuntos.

Ante esta crisis abierta –según ha podido saber este diario– el Partido Popular ha abierto un expediente disciplinario a Mariscal, que podría terminar con su baja en la organización. No obstante, este concejal asegura que no le ha llegado nada ni «me lo han confirmado oficialmente». Desde el propio partido se indica que no se informa de este tipo de cuestiones. La alcaldesa, Inés Rubio, tampoco ha querido entrar a valorar esta situación ni tomar, por ahora, ninguna medida.

Lo que parece claro es que las posturas ya son irreconciliables, hasta tal punto que el concejal asegura que se marchará al grupo no adscrito del Ayuntamiento. Lo que no confirma es cuándo tomará esta decisión. Con esta medida dejará el equipo de Gobierno y lo lógico es que la mandataria trujillana le retire sus delegaciones, que son Cementerios, Movilidad Urbana, Parques y Jardines, y Núcleos de Población.

El responsable de Cementerios, Movilidad Urbana, Parques y Jardines y Núcleos de Población asegura que se marchará al grupo no adscrito

El edil, asimismo, confirma que, cuando se vaya al grupo no adscrito, se dará de baja en el Partido Popular. De este modo, considera que dejará de ser un tránsfuga para poder llegar a posibles acuerdos con la oposición.

Reitera igualmente que está «en desacuerdo total» con la alcaldesa en muchos asuntos. Uno de ellos es el no haber querido el apuntalamiento de la Oficina de Turismo hasta que se lleve a cabo su reforma. Reconoce que las «acusaciones veladas de interés particular» sobre este asunto ha sido la gota que ha colmado el vaso. También reconoce que le tiene congelado el presupuesto en sus diferentes delegaciones. «No quiero ser responsable de mis áreas que no puedo gastar ni un euro», detalla.

La marcha del edil al grupo no adscrito hará que los populares pierdan la mayoría absoluta en la Corporación municipal de forma oficial. En la actualidad, el PP tiene siete concejales, mientras que el PSOE posee cinco y Unidas por Trujillo, uno.

En la práctica, el equipo de Gobierno había actuado en distintas ocasiones ya en minoría, bien por la ausencia de Mariscal en determinadas sesiones plenarias, bien por su voto de forma diferente al Gobierno municipal.