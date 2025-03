La Policía reduce los efectivos para las fiestas de Trujillo en un 77%

El inicio de la legislatura supuso un oasis en las relaciones entre un equipo de Gobierno y el colectivo de la Policía Local, tras años ... de discrepancias. Prueba de ello fueron las fiestas patronales del año pasado, en las que se desplegó un amplio dispositivo, con una gran presencia de agentes en los distintos servicios. Parecía que el enfrentamiento entre dirigentes y agentes podía llegar a su fin. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Las reivindicaciones de esta plantilla continúan y el conflicto parece enquistado.

Este hecho repercutirá en las próximas fiestas patronales. El delegado sindical del Ayuntamiento, Álvaro Gazapo, destaca que gran parte de los servicios no se podrá cubrir durante este periodo festivo, lo que provocará que no haya policía en la mayoría de los grandes eventos. «La falta de agentes heredada del anterior Gobierno ha continuado en esta legislatura, porque algunos se han marchado debido a las condiciones laborales que tenemos». Esa carencia se une a que los agentes no realizan refuerzos.

Gazapo explica que, en la actualidad, la plantilla cuenta con ocho policías en activo, de los cuales dos están de baja. Además, «tenemos derecho a nuestras vacaciones. Son tres turnos y se puede ir una persona por turno. Por tanto, son tres menos». Ante esta situación, considera que, en realidad, las fiestas se cubrirán con solo tres agentes para los diferentes servicios y turnos.

Este representante recuerda que la alcaldesa pidió un esfuerzo a la plantilla de policías en las fiestas del año pasado, prometiendo a cambio una serie de mejoras relacionadas con sus condiciones laborales, a través de un reglamento de servicio. «Nosotros lo asumimos». Detalla que, gracias a ese esfuerzo, se realizaron servicios como si hubiese habido 15 o 16 agentes. Sin embargo, «no ha cumplido lo que ofreció», añade.

Esta situación, unida a la falta de personal, ha provocado que se hayan tenido que programar un 77% menos de efectivos en comparación al periodo festivo del año pasado, pasando de 175 en 2023, a 40 este año. Gazapo opina que incluso será complicado contar con esos efectivos.

Una de las reivindicaciones de los agentes es el abono de los complementos específicos, que incluyen aspectos como peligrosidad, nocturnidad, penosidad y festividad, entre otros. «Tenemos una relación de puestos de trabajo de hace 20 años que no regula ninguno de esos conceptos». Sin embargo, fuentes municipales insisten en que se deberían contemplar por normativa.

Gazapo señala además que todavía no ha recibido noticias sobre la propuesta presentada en la Mesa General de Negociación del mes de junio, para la creación de una mesa sectorial de la policía. En esa mesa se deberían tratar no solo mejoras laborales, sino también otros asuntos.