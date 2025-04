La Policía Local de Navalmoral pide «menos mentiras y más seguridad»

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 25 de enero 2022, 07:48 Comenta Compartir

- Mentiras + Seguridad. Así lo decían en sus camisetas los agentes de la Policía Local que comparecieron ayer ante los informadores para ahondar en su problemática y responder a las manifestaciones realizadas días atrás por el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Fernández, agente en excedencia. En esa contradicción incidieron los policías presentes –todos los que trabajan a turnos– al no entender que Pedro Fernández, siendo conocedor en primera persona de su situación, no solo no haga nada para solucionarlo sino que se defienda con argumentos que no son ciertos.

«Queremos reflejar nuestro asombro ante las manifestaciones del señor concejal en contestación a nuestra nota de prensa, la cual no ponemos en duda que haya leído, pero consideramos que ha tenido dificultad para su comprensión. Porque ha reducido nuestro malestar al terreno económico y a una reducción de jornada laboral y no lo podemos consentir, cuando en ningún momento hemos solicitado un aumento de salario ni una disminución de horas. Dejamos claro, nuevamente, que lo único que reivindicamos son unos mínimos de seguridad tanto para la plantilla como para la ciudadanía».

A partir de ahí detallaron en un extenso comunicado sus carencias, como el retraso de más de dos años en la elaboración de un nuevo convenio, continuos cambios en el cuadrante de turnos que hacen imposible la conciliación familiar, el abono de retribuciones por servicios extraordinarios con meses de retraso y, especialmente, la escasez de efectivos, que les lleva muchos días a realizar servicios con un agente o a no poder prestarlos.

No quieren venir a Navalmoral

Hasta tal punto son deficientes sus condiciones laborales que, según aseguraron, aspirantes que sacan plaza en Navalmoral prefieren ir a otras poblaciones antes que venir aquí, como ha ocurrido en las convocatorias para contratar a doce agentes o con las plazas de movilidad.

«Lo que podríamos resumir en una frase: cualquier opción es mejor que trabajar en la Policía Local de Navalmoral. Este hecho es más que suficiente para acreditar que nuestras condiciones no son tan apetecibles ni estamos tan bien tratados como se dice», añadieron.

Por todo ello se preguntaron que «hasta cuando permitirá el equipo de gobierno que la plantilla policial continúe con una situación tan precaria. ¿Hasta la incorporación en junio o julio de los nuevos agentes que se encuentran en la Academia de Seguridad Pública? ¿Seis meses más? Basta ya».

Para terminar, los policías señalaron que las circunstancias de bajas médicas, segunda actividad, incapacidades temporales, disfrute de permisos o licencias o permisos por asuntos sindicales de unos trabajadores «no pueden ir al cargo del resto de los componentes de la plantilla, ni ser motivo de modificaciones de forma general y habitual de calendarios laborales. Se deberán buscar, de forma consensuada y voluntaria, procedimientos para atender estas eventualidades si fuera preciso e imprescindible su sustitución de forma puntual, pero no por imposición unilateral».