La Policía Local de Trujillo mantiene el pulso para que se reconozcan una serie de derechos

Los continuos 'tira y afloja' entre el Ayuntamiento y el colectivo de la Policía Local no es nuevo. Durante años, ha estado presente en diferentes legislaturas y con distintos alcaldes. Ahora, se vuelve a vivir un nuevo capítulo. En la actualidad, los agentes han dejado de hacer refuerzos, ya que son voluntarios. Esta decisión se tomó el 1 de febrero. Esta medida, unida a la falta de personal, provoca que algunos servicios no se puedan cubrir y que, en determinados turnos no haya agentes o solo haya uno. Ejemplo de ello fue la noche del sábado de Carnaval, que no hubo policía.

El delegado de personal del sindicato UGT, Oscar Crespo, explica que esta situación nace de dos problemas principales. Uno de ellos es precisamente esa falta de personal en la plantilla, que se ha ido reduciendo a lo largo de los años por jubilaciones y por la marcha de otros compañeros a lugares con mejores condiciones.

En la actualidad, la ciudad cuenta con 11 agentes para hacer turnos, además del oficial jefe. De ahí, últimamente, ha habido bajas de larga duración. Además, este delegado avanza que, en la actualidad, hay cuatro policías de esta plantilla que han iniciado los trámites para formar parte del proceso de selección para irse de Trujillo en unos meses, buscando, precisamente, mejoras laborales.

El otro gran escollo es la falta de reconocimiento de lo que consideran un derecho, como son los complementos específicos a la hora de hacer noches, domingos, días de fiesta y turnos. «Nos han mentido durante 18 años», apunta Crespo. Se debe a que siempre se les había dicho, según relata, que esos derechos se estaban cobrando. Sin embargo, tras la revisión de una documentación hace unos meses, se han dado cuenta de que no se estaban teniendo en cuenta, sostiene este representante.

Crespo también apunta que, con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2004, esos conceptos no se pagaban. «No por ponernos un uniforme de policía tenemos la obligación de hacer noches, domingos o días de fiesta. No hay una normativa estatal que te obligue. Debe venir recogido en una RPT, con unos complementos específicos», añade.

La RPT de 2017 sí recogió esos conceptos. Hace hincapié en que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos y fuerzas sindicales. A pesar de ello, apunta que el equipo de Gobierno actual dijo que no la iba a aplicar e iba a tomar como referencia la de 2004. Sin embargo, «cambió de opinión hace unas semanas y reconoció que la RPT en vigor es la de 2017 que harían determinadas modificaciones y la aplicarían».

Una vez que se aplique, Oscar Crespo asegura que los agentes volverán a hacer noches y cubrir las fiestas y eventos «para ayudar a que se desarrollen con todas las medias de seguridad necesarias».

Seguridad

Más allá de estas reivindicaciones, ya se ha puesto en conocimiento del equipo de Gobierno que, con la actual situación de la policía, no se puede garantizar la seguridad vial y la seguridad pública. Asimismo, se recuerda que hay una serie de competencias que son de los agentes locales.

Esta problemática se puede agravar con la llegada de eventos como la Semana Santa, el Chíviri y la Feria del Queso.