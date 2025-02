La Policía Local de Miajadas, con 10 de los 14 agentes de baja médica, exige mejoras laborales

CELIA GARCÍA Viernes, 30 de diciembre 2022, 07:59 Comenta Compartir

El Cuerpo de Policía Local de Miajadas exige mejoras en sus condiciones laborales para poder compatibilizar su vida laboral y familiar, lo que supone un nuevo cuadrante de turnos de trabajo, así como poder cobrar el concepto de 'Nocturnidad', la reforma de los vestuarios actuales, y la 'Segunda actividad' para algunos de sus agentes.

De este modo, casi la totalidad de la plantilla registró el pasado 8 de noviembre de 2022 en el ayuntamiento un documento oficial mediante el que solicitan la resolución de un total de seis puntos.

Cabe destacar que la situación a día de hoy es muy delicada, puesto que, según informa el alcalde, Antonio Díaz, hay diez agentes de Policía Local en situación de baja médica, por lo que sólo cuentan con cuatro efectivos incluyendo al jefe.

El primer edil recalca que desde el Ayuntamiento se está respetando lo acordado en la Relación de Puestos de Trabajo del año 2015 del Gobierno Local, encabezado entonces por el PP, entre ellos la Policía Local. Asimismo, Antonio Díaz recuerda que en el año 2015 se eliminaron tres plazas, que fueron recuperadas en 2016 siendo ya él alcalde de la localidad, además de otras seis plazas que han sacado en los dos últimos años, «mejorando la calidad del servicio y la seguridad de la ciudadanía». Un esfuerzo que, comenta, supone 230.000 euros anuales.

Respecto al cambio de cuadrante, el primer edil asegura que la ley estipula que los trabajadores municipales deben hacer 1.648 horas anuales, horas que realiza la Policía Local de Miajadas actualmente, más 80 horas aparte pactadas en 2015. En el cuadrante presentado por los agentes plantean 1.504 horas. Aun así, el Ayuntamiento ha solicitado un Informe Jurídico a la Diputación de Cáceres para recibir asesoramiento. Díaz se muestra dispuesto a dialogar siempre que se respete la legalidad vigente.

El alcalde tiene en cuenta y respeta que los agentes tomen las medidas que deban tomar para defender lo que ellos consideran que les corresponde. Sin embargo, lo que no le parece legítimo es «la medida de presión que han tomado ahora, una serie de bajas médicas numerosas tomadas todas de golpe, no se puede negociar de esta manera. No pongo en duda la profesionalidad del médico, pero no deja de ser mucha casualidad».

Por otra parte, anuncia que la Guardia Civil se ha puesto a disposición del Ayuntamiento, por lo que está garantizada la seguridad.