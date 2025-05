Polémica por la convocatoria de un nuevo pleno sobre las placas solares

La polémica está servida con la convocatoria de la sesión plenaria extraordinaria realizada por el equipo de Gobierno para este lunes. Esta celebración se hará ... cuatro días antes del pleno solicitado por el Partido Socialista, previsto para el 26 de julio. En ambos casos, se ha incluido la aprobación inicial de la modificación puntual número 30 de las Normas Subsidiarias. Dicho de otro modo, debe servir para dar el visto bueno a la flexibilización de la norma para la instalación de placas solares en cubiertas en distintos puntos de la ciudad. Eso si, los planteamientos del PP y del PSOE son diferentes.

Este asunto ya se debatió en el pleno ordinario celebrado el 3 de julio. Sin embargo, no hubo la mayoría absoluta necesaria de la corporación para su aprobación. Tan solo tuvo los votos a favor de los seis ediles del PP presentes. Los socialistas votaron en contra ya que no comparten parte de los argumentos. Unidas por Trujillo se abstuvo.

Ante la nueva convocatoria, los socialistas consideran que se está cometiendo una irregularidad, ya que se pretende debatir ese punto, antes de esa sesión plenaria del 26 de julio, con el único punto del orden del día de esa modificación puntual de las normas urbanísticas. El portavoz socialista, José Antonio Redondo, defiende que el equipo de Gobierno no puede celebrar un pleno con el mismo punto si no está consensuado con el PSOE. Matiza que así lo dice la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Fuentes socialistas remarcan que ese texto apunta que «no puede incorporarse el asunto al orden del día de un pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos, si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria». Asegura que no se ha hablado al respecto.

Redondo confía en que la alcaldesa sea razonable y, aunque ha sido advertida, corrija este error. Insiste en que ha habido tiempo para poder llegar a un acuerdo. Por ello cree que «no tiene sentido que lo lleve ahora a una sesión plenaria». Remarca que si en el pleno del lunes no recapacita, «como entendemos que se ha cometido una irregularidad, lo pondremos en manos de quien haya que ponerlo».

El planteamiento de este cambio de norma es permitir la colocación de las placas solares en edificios de tipología tradicional, planteamiento que están de acuerdo los dos partidos políticos mayoritarios. Además, el cambio de texto propuesto por los populares incluye la posibilidad de poder poner esas placas dentro del casco histórico, con el permiso de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial del Casco Histórico. La intención es que se tenga en cuenta las directrices que marca un protocolo aprobado por la Junta para esos casos. Esta es la parte que no comparten los socialistas. Defienden para esos casos las comunidades energéticas.