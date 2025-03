«No se podrá realizar con la seguridad necesaria ninguno de los eventos que se aproximan en Trujillo»

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Martes, 14 de febrero 2023, 07:25 Comenta Compartir

La Policía Local y el equipo de Gobierno no solo no acercan posturas, sino que parece que cada vez están más alejados para llegar a acuerdos. Prueba de ello es el escrito realizado por los delegados de UGT Servicios Públicos del Ayuntamiento, Álvaro Gazapo y Oscar Crespo, para denunciar, una vez más, la «precaria situación» de la plantilla. Esta nota llega tras la reunión mantenida hace unos días entre los agentes para tratar los problemas que tienen.

Estos delegados insisten en que no hay servicio de seguridad la mayoría de los fines de semana. Además, «ya anticipamos que no se podrá realizar con la seguridad necesaria ninguno de los eventos que se aproximan», como pueden ser los carnavales, el duatlón, la Semana Santa y la Feria del Queso. Hay que recordar que, en la actualidad, tras la marcha de tres compañeros a otros destinos, la plantilla de la Policía está formada por 12 agentes, más el Oficial Jefe. De ese total de efectivos, hay otros tres de baja o de permiso, en ambos casos de larga duración.

En este escrito, asimismo, se advierte de que se pueden ver obligados a denunciar en el juzgado la situación de incumplimiento de la normativa vigente en el Ayuntamiento. Se insiste en que, existe un incumplimiento reiterado de los derechos laborales recogidos en normativas estatal, autonómica y municipal en relación a la conciliación familiar y a complementos por realización de noches, festivos y turnos. Fuentes policiales señalan que el Consistorio está obligado a pagar esos complementos.

«No contesta»

Ante esta situación, consideran que la forma de solucionar esta problemática es convocando a la mesa general de negociación. De hecho, según UGT, ya se ha solicitado de forma reiterada al alcalde y «no contesta». Desde este sindicato se recuerda que no solo es un problema de la Policía, sino también de otros colectivos municipales que también trabajan festivos y por turnos. «Solo pedimos que se cumpla la norma vigente», insiste Oscar Crespo.

Este conflicto lleva presente gran parte de la legislatura. Según el escrito, esta situación ha llegado por tres motivos principales. Uno de ellos es por la «incapacidad», puesto que se reconoce que los sindicatos tienen razón, pero no se sabe cómo aplicar la norma. El segundo motivo es por la «animadversión por parte del equipo de Gobierno al Cuerpo Policial» y el tercero es por «prepotencia y egocentrismo». En este sentido, se considera que no se da ninguna importancia a la seguridad en Trujillo y se anteponen los intereses electoralistas a la seguridad de los vecinos y de los turistas.

Los delegados sindicales, igualmente, en la nota de prensa, hacen hincapié en el déficit de personal de la plantilla con la marcha de agentes, incluso, a poblaciones más pequeñas. «Si todo es tan idílico en Trujillo, deberían reflexionar por qué la gente se va de aquí», se apunta. Como consecuencia, «no hay seguridad la mayoría de los fines de semana, ni hubo en Navidades». Esa falta de personal, también se ha traducido en «una subida exponencial de los ilícitos penales».

Crespo recuerda igualmente que, desde hace un tiempo, los agentes decidieron no hacer refuerzos, que son voluntarios. No obstante, algunos compañeros retomaron esas horas de apoyo, como buena voluntad para intentar dar una solución a los problemas. Como no ha habido ningún movimiento desde el Consistorio, se ha vuelto a la idea inicial.

Se insiste en que la solución del conflicto es la aprobación, en la mesa general de negociación, de la aplicación de la norma. Por ello, se va a dar un tiempo prudencial y si no hay ninguna decisión, se irá a los tribunales.