Podemos Coria denuncia que la empresa que limpia los edificios municipales hace cinco meses que no cobra ELADIO PANIAGUA SIMÓN Sábado, 6 abril 2019, 10:26

Podemos Coria denuncia públicamente que el Ayuntamiento lleva cinco meses sin pagar a la empresa de limpieza de los edificios municipales y sin contrato. «El Ayuntamiento llevan cinco meses sin pagar el contrato con la empresa de limpiezas porque el mismo está finalizado desde el mes de octubre del año pasado. Sin embargo, el servicio se está prestando al margen de toda ley y existe un reparo de intervención, fundamentado, a su vez, en dicha ilegalidad», asegura en un comunicado la formación morada, quien añade que «el contrato, que ha estado en vigor cuatro años, debía haberse licitado unos meses antes de su finalización porque no puede extenderse ni prorrogarse más de ese periodo, que es el máximo que fija la nueva ley de contratos del sector público».

La concejala del grupo Podemos, Marta Garrido, afeó en el Pleno del pasado lunes al equipo de gobierno la falta de transparencia que lleva denunciando desde febrero del 2016, cuando presentó una moción para promover la información pública de todos los contratos que el Ayuntamiento tenía suscritos y desde el PP se desoyó la propuesta.

«Considero que si la oposición y la ciudadanía conociéramos esta información, no se habría llegado a este punto, y no entiendo a qué dedica su tiempo el concejal liberado para infraestructuras y servicios, que nos ha demostrado no haberse leído el contrato del agua, el de las basuras, ni éste de limpiezas».