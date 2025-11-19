En pocos días comenzarán las obras de reforma del acerado en García Galarza de Coria

J. R. Negro Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La alcaldesa, Almudena Domingo, ha anunciado que en los próximos días darán comienzo las obras de reforma del acerado de la calle García Galarza. La semana pasada ya firmó con la empresa adjudicataria, Andiajoa SL, el acta de replanteo de inicio de las mismas.

La calle Galarza, que es la principal vía de acceso al barrio de Moscoso, cuenta actualmente con dos pequeños acerados en sus extremos y un carril asfaltado de sentido único. Con estos trabajos lo que se pretende es eliminar el diseño actual para dotar a la vía de plataforma única para cumplir las determinaciones de accesibilidad actuales, manteniendo el sentido único de vehículos. Además, la calle se mantendrá con un ancho continuo de la banda de calzada de vehículos de tres metros, quedando ambos laterales para el paso peatonal, si bien se realizará todo en plataforma única.